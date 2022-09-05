Estonya'dan 'gayrinizami' adım: Direniş grupları örgütlemeye başladılar

05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:49

Estonya Savunma Bakanlığı'ndan Hukuk ve İdare Başkan Yardımcısı Margit Gross, Estonya kamu yayın kuruluşu ERR'e verdiği demeçte, ülkesinin, Rusya tarafından olası bir işgal senaryosunu göz önünde bulundurarak "gayrinizami harp çatısı altında silahlı direniş faaliyetlerini örgütlemeye başladığını" söyledi.

Margit Gross, Savunma Bakanlığı'nın, savunma kuvvetlerine olası bir işgal durumunda silahlı direnişi planlama yetkisi verecek bir planı Estonya parlamentosu Riigikogu'ya göndereceğini ifade etti.

Gross, işgal durumunda yabancı güçlere karşı gayrinizami güçlerin etkin bir şekilde savaşması için "barış zamanında hazırlanmaya başlamaları" gerektiğini savundu.

Gross, "Savunma güçlerinin bu hazırlıkları yapabilmeleri için ek yetkilere ihtiyaçları var, çünkü bazı faaliyetlerin hazırlanması gizli kalan kişilerin kullanılmasını gerektiriyor. Bu tür yetkiler mevcut yasada savunma güçlerine verilmemiştir" dedi.

'SİLAHLI DİRENİŞTE GÖLGE KİŞİLER KULLANILACAK'

Margit Gross, devletin, gayrinizami grupların planlanmasında ve harekete geçirilmesinde "gölge kişileri" kullanmayı planladığını açıkladı.

Gross, Savunma Bakanlığı'nın Savunma Kuvvetleri Teşkilatı Yasası'nda yapılan değişiklikleri Eylül ayının sonuna kadar hükümete göndermeyi planladığını ve parlamentonun bu değişiklikleri şimdiden kabul edebileceğini savundu.

Konuya ilişkin yasanın, gayrinizami unsurları örgütlemek için savunma kuvvetlerinde veya savunma birliğinde askeri görevlilerin eğitimine izin verdiği, ancak silahlı direnişi destekleyecek bir altyapı ve ortamın oluşturulmasına izin vermediği belirtiliyor.