Estonya'dan NATO çıkışı: Avrupa için belirleyici bir öneme sahip

15 Eylül 2022 Perşembe, 15:41

Estonya Devlet Başkanı Alar Karis, NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer ile Estonya'da bir NATO tümeninin konuşlandırılmasına yönelik hazırlıkları, Ukrayna'daki gelişmeleri ve NATO'nun genişlemesini görüşmek üzere bir araya geldi.

Alar Karis, Estonya'da bir "NATO tümenini konuşlandırmaya hazırlandıklarını ve askeri alt yapının hazırlanması için gerekli fonların tahsis edildiğini" söyledi.

Estonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hükümet, yeni askeri yeteneklerin hızla geliştirilmesi için ek fonlar tahsis etti. Amacımız, tümenin konuşlandırılması için müttefik kuvvetlerin Estonya Savunma Kuvvetleri ile uyumlu bir şekilde çalışmasına olanak tanıyacak bir temel oluşturmak" ifadeleri yer aldı.

'NATO, AVRUPA İÇİN BELİRLEYİCİ BİR ÖNEME SAHİP'

Alar Karis, ülkede konuşlanması beklenen NATO birimlerinin olası bir askeri çatışmanın ilk anından itibaren Estonya'yı savunmasının "önemli" olduğunu ifade etti.

Karis, "Bu, belirli birimlerin, eylemlerinin bunun için planlanması gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Karis, Ukrayna-Rusya savaşına değinerek, NATO'nun Avrupa güvenliği için hala "belirleyici bir öneme sahip" olduğunu dile getirdi.

Karis ayrıca, "Moskova'yı, yalnızca Batı'nın askeri üstünlüğünün caydıracağından eminim. Rus birliklerinin Ukrayna'daki hedeflerine ulaşamaması, Rus askeri tehdidinin ortadan kalktığı anlamına gelmez ve bu nedenle uyanıklığı kaybetmemeliyiz" diye konuştu.