Estonya'dan NATO çıkışı: Avrupa için belirleyici bir öneme sahip
Estonya Cumhurbaşkanı Karis, ülkede bir NATO tugayının konuşlanacağını duyurdu.
Estonya Devlet Başkanı Alar Karis, NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer ile Estonya'da bir NATO tümeninin konuşlandırılmasına yönelik hazırlıkları, Ukrayna'daki gelişmeleri ve NATO'nun genişlemesini görüşmek üzere bir araya geldi.
Alar Karis, Estonya'da bir "NATO tümenini konuşlandırmaya hazırlandıklarını ve askeri alt yapının hazırlanması için gerekli fonların tahsis edildiğini" söyledi.
Estonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hükümet, yeni askeri yeteneklerin hızla geliştirilmesi için ek fonlar tahsis etti. Amacımız, tümenin konuşlandırılması için müttefik kuvvetlerin Estonya Savunma Kuvvetleri ile uyumlu bir şekilde çalışmasına olanak tanıyacak bir temel oluşturmak" ifadeleri yer aldı.
'NATO, AVRUPA İÇİN BELİRLEYİCİ BİR ÖNEME SAHİP'
Alar Karis, ülkede konuşlanması beklenen NATO birimlerinin olası bir askeri çatışmanın ilk anından itibaren Estonya'yı savunmasının "önemli" olduğunu ifade etti.
Karis, "Bu, belirli birimlerin, eylemlerinin bunun için planlanması gerektiği anlamına geliyor" dedi.
Karis, Ukrayna-Rusya savaşına değinerek, NATO'nun Avrupa güvenliği için hala "belirleyici bir öneme sahip" olduğunu dile getirdi.
Karis ayrıca, "Moskova'yı, yalnızca Batı'nın askeri üstünlüğünün caydıracağından eminim. Rus birliklerinin Ukrayna'daki hedeflerine ulaşamaması, Rus askeri tehdidinin ortadan kalktığı anlamına gelmez ve bu nedenle uyanıklığı kaybetmemeliyiz" diye konuştu.
Video Haberler
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
En Çok Okunan Haberler
-
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- TOKİ ödeme şartlarını değiştirdi
- AKP'li Tosun'dan 'İstanbul seçimi' itirafı
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- 'İzmir şu an işgal altında!'
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- Zelenski'den kötü haber: Sözcüsü duyurdu...