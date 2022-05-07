Etiyopya ve Cibuti'den petrol alanında iş birliği

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:16

Etiyopya Yatırım Holding Üs Yöneticisi (CEO) Mamo Merhertu ile Cibuti Limanlar ve Serbest Bölgeler Kurumu Başkanı Aboubaker Omar Hadi, petrol alanında iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla Cibuti'deki Damerjog bölgesinde petrol depolama tesisi geliştirilmesi noktasında iş birliği kararı alındı. Atılan adımla iki ülke ekonomisinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

İş birliğinin, Etiyopya'nın artan petrol ihtiyacının karşılanması için önemli bir adım olduğunun altı çizildi.

Cibuti, Babu'l Mendeb Boğazı üzerinde Asya ile Avrupa arasında dünyanın en yoğun denizcilik rotalarından birinde bulunuyor.

Babu'l Mendeb Boğazı'ndan günlük olarak 4,5 milyon varil petrol geçişi sağlanıyor.