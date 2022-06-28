Etiyopya'dan Sudan'a tepki: Suçlamaları temelsiz
Etiyopya Savunma Bakanlığı, esir tuttuğu 7 Sudanlı askerin ve 1 sivilin infaz edildiğine dair iddiaların "temelsiz" olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.
Etiyopya Savunma Bakanlığı Halklar İlişkiler Direktörü Albay Getnet Adane, Sudan sınırında yaşanan gerginlik ile ilgili basına açıklama yaptı.
Getnet Adane, Etiyopya'nın esirleri öldürdüğüne dair iddialarını temelsiz olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Adane, savaşta esir alınan askerlere hukuk çerçevesinde muamele edileceğinin altını çizerek, Etiyopya ordusunun, konu ile ilgili soruşturma açılması durumunda iş birliğine hazır olduğunu belirtti.
Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında ise konu ile ilgili soruşturma yürütüleceği vurgulanarak itidal çağrısı yapıldı.
NE OLMUŞTU?
Sudan Silahlı Kuvvetleri, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamıştı.
İki ülke arasında verimli topraklarıyla bilinen tartışmalı Faşaka sınır bölgesinde, karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.
Etiyopya'nın kuzeyinde bulunan Tigray'da yaşanan çatışmalar ve Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği Afrika'nın en büyük barajı Hedasi nedeniyle iki ülke arasındaki gerilim sürüyor.
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