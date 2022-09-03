Etiyopya'lı 100 sivil Sudan'a sığındı
Etiyopya'da ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yeniden başlayan çatışmalardan kaçan sivillerin, komşu ülke Sudan'a sığındığı bildirildi.
Etiyopya'daki çatışmalar, sivilleri yerinden etti.
Ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalardan kaçarak sınırı geçen yaklaşık 100 Etiyopyalının, Sudan'ın El Gedaref ve Kassala bölgelerine sığındığı açıklandı.
Sudan hükümetinin Etiyopya'dan olası göç ihtimaline karşı önlem aldığı bilgisi paylaşıldı.
TPLF, 24 Ağustos'ta ordunun Tigray eyaletine yeniden saldırı başlattığını ileri sürerken ordu ise Sudan'dan ülke sınırlarına giren silah yüklü bir kargo uçağını düşürdüğünü açıklamıştı.
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