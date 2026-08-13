Eurovision’da yeni dönem: Jeopolitik kriz ev sahipliğini engelleyecek

Eurovision Şarkı Yarışması’nı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), yıllık değerlendirmesinin ardından 2027’den itibaren geçerli olacak yeni kuralları açıkladı.

Eurovision’da geleneksel olarak yarışmayı kazanan ülkenin yayıncısı, bir sonraki yılın organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Ancak yeni düzenlemeyle bu uygulamaya güvenlik gerekçesiyle istisna getirildi.

Yeni kurala göre, yarışmayı kazanan yayıncı kuruluşun bulunduğu ülkede silahlı çatışma, hassas bir jeopolitik durum veya ülkenin ve yakın çevresinin güvenliğini ve istikrarını ciddi şekilde etkileyen başka bir gelişme yaşanması halinde ev sahipliği hakkı otomatik olarak verilmeyecek.

Silahlı çatışma dışında güvenlik açısından tartışmalı durumlarda ise bağımsız bir güvenlik kuruluşundan değerlendirme alınacak.

EBU, bu rapor doğrultusunda organizasyonun söz konusu ülkede güvenli şekilde düzenlenip düzenlenemeyeceğine karar verecek.

EV SAHİPLİĞİ BAŞKA BİR ÜLKEYE VERİLECEK

Kazanan ülkenin organizasyona ev sahipliği yapamayacağına karar verilmesi halinde EBU, alternatif bir yayıncı kuruluş belirleyecek.

Yeni ev sahibi, yarışmayı kazanan ülke adına düzenlemek yerine organizasyonun tüm haklarını, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını üstlenerek Eurovision’u kendi ülkesinde gerçekleştirecek.

Benzer bir uygulama daha önce de yaşanmıştı. Ukrayna’nın 2022’de Eurovision’u kazanmasının ardından Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2023 yarışması İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenmişti.

Kurallardaki değişiklik, Eurovision’da son dönemde yaşanan siyasi tartışmaların ardından geldi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen son yarışma öncesinde İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya, İsrail’in yarışmaya katılımının kesinleşmesinin ardından organizasyondan çekilmişti.

Söz konusu ülkelerdeki yayıncı kuruluşlar, Gazze’deki savaş nedeniyle İsrail’in Eurovision’daki varlığına yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

İsrail ise yarışmanın finalinde ikinci sırayı elde etmişti.

EBU: AMAÇ DAHA AÇIK VE GÜVENLİ BİR YARIŞMA

Eurovision Şarkı Yarışması Direktörü Martin Green, değişikliklerin katılımcı yayıncılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda hazırlandığını açıkladı.

Green, yeni düzenlemelerin yarışmayı daha adil, şeffaf ve tutarlı hale getirmeyi amaçladığını belirterek, sanatçıların korunması ve organizasyonun güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

EBU’nun açıkladığı değişiklikler yalnızca ev sahipliğiyle sınırlı kalmadı.

Mevcut kurallara göre yarışmacıların ilk prova tarihinde en az 16 yaşında olması gerekiyor. 2027’den itibaren ise Eurovision’a katılacak sanatçılar için alt yaş sınırı 18’e yükseltilecek.