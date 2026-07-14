Ev hapsinde olduğu iddia edilmişti... İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın ofisinden açıklama

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın ofisi, New York Times'ta yayımlanan ve Ahmedinejad'ın ev hapsinde bulunduğunu öne süren habere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu iddiaların 'tamamen gerçek dışı' olduğu belirtilerek kesin bir dille reddedildi.

Eski Cumhurbaşkanı'na yakın bir kaynak Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Bu kadar ileri gidebileceklerini düşünmek gerçekten güç. Şimdi de Sayın Ahmedinejad'ı Mossad ajanı olarak damgaladılar. Bu haberlerin tamamı asılsız" ifadelerine yer verdi.

"BU, BİR İLK DEĞİL..."

Açıklamada New York Times'ın, daha önce de Ahmedinejad hakkında bir başka asılsız haber yayımladığı ifade edildi. Ofis, gazetenin askeri gerilimlerin oluşturduğu siyasi atmosferden yararlanarak kamuoyunu etkilemeye çalıştığını savundu.

Ahmedinejad'ın ofisi, gazetenin önceki haberine yeni unsurlar ekleyerek 'psikolojik savaş' yürüttüğünü savundu.

Gazete, daha önce de ABD-İsrail saldırıları devam ederken Ahmedinejad'ın öldürüldüğünü iddia etmiş, fakat bu haber de asılsız çıkmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı son olarak ABD saldırılarında ölen eski İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenazesinde görüntülendi.

Açıklamada, "Dr. Ahmedinejad her zamanki gibi günlük çalışmalarını sürdürmekte ve halkına hizmet etmeye devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

OFİSTEN YAPILAN AÇIKLAMA

İşte, o açıklamanın tam metni...

New York Times gazetesi, geçen 30 Ordibeheşt'te (İran takvimine göre) Dr. Ahmedinejad hakkında tamamen asılsız bir haber yayımlayarak, askeri tehditlerden kaynaklanan siyasi hassasiyetleri istismar etmeye, kamuoyunu yanıltmaya ve kendisinin halk nezdindeki geniş desteğini hedef alarak İran halkına karşı psikolojik savaş yürütmeye çalışmıştır.

Söz konusu gazetenin güvenilirliğini yitirmiş olması ve ortaya attığı senaryonun gülünçlüğü nedeniyle bu iddialara cevap verme gereği duyulmamıştır. Sahte haberler ve yalanlarla anılmasıyla bilinen gazete, başarısızlığını telafi etmek amacıyla 55 gün sonra aynı itibarsız senaryoyu yeniden gündeme taşımış, yalanlarını daha da büyüterek fitne çıkarmaya çalışmıştır.

Söz konusu gazete, maddi çıkar karşılığında kötü şöhretli ve güvenilir olmayan kişilerin sahte haber ve yazılarını yayımlamakla suçlanırken, bu kez de iddiasını kabul ettirebilmek için Dr. Ahmedinejad'ın ev hapsinde bulunduğunu öne sürmüştür.

Her ne kadar New York Times'ın bu 'Hollywood tarzı' iddialarının yalanlanmaya dahi ihtiyaç duymadığına inansak da, ülkenin içinde bulunduğu hassas koşullar ve düşmanların fitnesini boşa çıkarmak amacıyla, New York Times gazetesinin tüm asılsız iddialarını ve bu girişimde rol alan kişi ve çevreleri kesin bir dille yalanlıyor; büyük ve onurlu İran halkına, onların sevilen ve fedakâr evladı Dr. Ahmedinejad'ın her zamanki gibi görevlerinin başında olduğunu ve halkına hizmet etmeyi sürdürdüğünü bildiriyoruz.

Dr. Ahmedinejad'ın Ofisi

NY TIMES NELER YAZMIŞTI?

New York Times gazetesi Pazartesi günü, Mossad'ın son yıllarda Ahmedinejad'ı İsrail ile işbirliği yapmaya ikna etmeye çalıştığını ve onu İran'ı yönetecek potansiyel bir aday olarak gördüğünü öne sürdü. Haberde ayrıca eski cumhurbaşkanının ev hapsinde olduğu iddia edildi.

Raporda, planın, İsrail'in İran'daki üst düzey liderleri hedef alan ilk saldırılarının ardından İran'da rejim değişikliği sağlamaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası olduğu iddia edildi.

Açıklamada, "Amerikalı yetkililere göre, İsrail son yıllarda Ahmedinejad'a gizlice konaklama ve seyahat masrafları ödedi ve İsrail ajanları, Budapeşte ziyaretleri de dahil olmak üzere, kendisiyle yurt dışında defalarca görüştü" ifadelerine yer verildi.