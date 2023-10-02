Ev hapsindeki eski Başbakan'ın tedavi için yurt dışı talebi reddedildi

Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:15

Güncelleme: 02.10.2023 - 13:15

Bangladeş Adalet Bakanı Enesül Hak, gazetecilere, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin (BNP) lideri ve eski Başbakan Halide Ziya'nın tedavi için yurt dışına gönderilmesi talebini reddetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Hak, Ziya'nın ailesi tarafından yapılan başvuruya ilişkin "Hükümetin yasal izin vermesi söz konusu değil. Her şey, hukuki sürece uygun işlemeli. Herhangi bir durumda hukuku es geçmek, kötü örnekle sonuçlanır" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Hak, cezası ev hapsine çevrilen Ziya'nın söz konusu talebi için öncelikle cezaevine dönmesi sonra da mahkemeye başvurması gerektiğini aktardı.

Ağustostan bu yana Dakka'daki Evercare Hastanesi'nde tedavi gören hükümlü Ziya'nın, karaciğer sirozu, kalp ve solunum problemleri nedeniyle hasta olduğu belirtiliyor.

Doktoru, eski Başbakan'ın karaciğer nakli için yurt dışında koşulları daha iyi bir hastaneye gönderilmesi gerektiğini kaydetmişti.

HAKKINDA 17 YIL HAPİS CEZASI VAR

Ülkenin eski Devlet Başkanı Ziyaur Rahman'ın eşi Halide Ziya, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada, 2018'de 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ziya'nın yaşı ve kötüleşen sağlık durumu dikkate alınarak 2020'de cezası, ülkeden ayrılmaması şartıyla 6 aylığına ev hapsine çevrilmiş ve bu süre ailesinin başvurularıyla 8 kez uzatılmıştı.

Halide Ziya, ülkede 1991-1996 ve 2001-2006 dönemlerinde iki kez başbakanlık yapmıştı.