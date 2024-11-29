Ev taşırken bulduğu belgeler hayatını değiştirdi

Yayınlanma: 29.11.2024 - 12:40

Güncelleme: 29.11.2024 - 12:40

Jessica, evlatlık alınmış bir bebek olduğunu biliyordu, ancak bu belge sayesinde hiç bilmediği beş kardeşi daha olduğunu öğrendi. Kardeşleri Heather (25), John (24), Katy (22), Nicole (21) ve 2023’te 18 yaşında hayatını kaybeden William'dı.

Bu keşifle yetinmeyen Jessica, tüm kardeşlerini Instagram üzerinden bulmaya çalıştı ve sonunda hepsiyle bağlantı kurmayı başardı. 2019 yılının Nisan ayında, Jessica ve kardeşleri bir araya geldi. Ancak Jessica, bu durumu başlangıçta evlatlığı olduğu ailesine söyleyemedi.

"HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ...."

Jessica, bu keşfi "hayatımı değiştirdi" diyerek tanımladı ve şunları ekledi: "Hiç kolay olmadı, ama onlarla tanıştığım için mutluyum. Bu, kim olduğumu öğrenmem için bir şans verdi. İlk kez bana benzeyen insanları görmek inanılmazdı, tamamen duygusal bir deneyimdi."

Manchester’da evlatlık ailesiyle büyüyen Jessica, kardeşlerinden habersiz bir çocukluk geçirdiğini ve kendini hiçbir yere tam anlamıyla ait hissedemediğini ifade etti. Çocukluk yıllarında, çevresindeki insanlar onun evlatlık olduğunu tahmin ediyordu, çünkü ailesine fiziksel olarak benzemiyordu.

Öte yandan, Jessica’nın evlatlık ailesi Gillian ve Pietro, bu gerçeği ondan sakladıkları için büyük pişmanlık duyduklarını söyledi:

"Bu konu hakkında konuşmak bizim için zor oldu, ama gerçeği ondan saklamak bencillikti. Her gün bunun pişmanlığını yaşıyoruz. Onu o kadar çok seviyoruz ki bizi itmesini istemedik."

GİZLİ BELGELERLE ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Jessica, sosyal hizmetler tarafından hazırlanan kitapta çocukların fotoğraflarını gördüğünü ve bunlardan birinin kendisine benzediğini söyledi. "14 yaşında bu belgeleri bulduğumda, hayatımın bir yalan olduğunu hissettim," diyen Jessica, yaşadığı duygusal karmaşayı şu şekilde anlattı:

"Bunu ilk bulduğumda çok ağladım. Kendimi yalnız hissettim, çünkü bu konuyu ailemle konuşamayacağımı düşündüm."

KARDEŞLER BİR ARAYA GELDİ

Jessica, Instagram üzerinden kardeşleriyle iletişim kurdu. Doğum belgesinin fotoğraflarını ve kişisel bilgilerini paylaşarak onları bir araya gelmeye ikna etti. İlk buluşmalarını Birmingham’da, bir restoranda yaptılar. Jessica, her iki evlatlık ailesinin de bu buluşmada bulunduğunu belirterek, "Onları gördüğümde şok oldum. Bana çok benziyorlardı, kendimi onlarda gördüm," dedi.