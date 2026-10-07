Evinden tahliyesi İspanya'yı ayağa kaldırmıştı: Maricarmen hayatını kaybetti

İspanya’da evinden tahliye edilmesi ülke çapında protestolara ve erken seçimle sonuçlanan siyasi tartışmaya yol açan 87 yaşındaki Maricarmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal'ın ölümünü Madrid Kiracılar Sendikası duyurdu.
Kira artışlarını karşılayamayan Abascal, eylül ayında 70 yılı aşkın süredir yaşadığı daireden sedyeyle zorla çıkarılmıştı. Dairenin sahibi şirket daha sonra düşük kirayla geri dönmesini teklif etmiş, ancak hastaneye kaldırılan Abascal anlaşmayı imzalayamamıştı.
Abascal, tahliyesinin ardından İspanya’daki konut krizinin simgelerinden biri haline gelmişti.