Airbnb skandalı... Evlilik yıldönümü tatili kabusa döndü: Yatağa bakan gizli kamera buldular

İngiltere'den Madrid'in Lavapiés semtindeki bir Airbnb dairesine gelen 62 yaşındaki Donna ve 87 yaşındaki Raymond Nunn çifti, 39. evlilik yıldönümlerini kutlamak için planladıkları tatilde skandalla karşılaştı. Daireye yerleştikleri ilk gün oturma odasında kapıya dönük bir cihaz fark eden çift, ışığı yanmadığı için cihazın kapalı olduğunu düşündü.

Ertesi gün Raymond Nunn, yatak odasında yatağı doğrudan görecek şekilde yerleştirilmiş ve yeşil ışığı yanıp sönen 4 inç büyüklüğünde başka bir cihaz tespit etti. Çiftin, kamerayı fark etmeden önceki gece o odada uyuduğu öğrenildi.

"ANLADIĞIMIZDA İKİMİZ DE TİTRİYORDUK"

Yaşananların ardından Airbnb ile iletişime geçen Donna Nunn, duydukları korkuyu "Durumu anladığımızda ikimiz de titriyorduk" sözleriyle dile getirdi. Şirketin daireyi derhal terk etmelerini tavsiye etmesi üzerine, saatin geç olması nedeniyle o gece başka bir yer bulamayan çift, kamerayı duvardan söküp ters çevirerek odada kaldı. Ertesi sabah ise Madrid'in 2 saat güneyinde başka bir konaklama yeri bularak şehirden ayrıldı. Yaşanan olay nedeniyle Madrid tatilini yarıda kesmek zorunda kalan çift, bir daha kente dönmeyeceklerini belirtti.

İLAN ASKIYA ALINDI, PARA İADESİ YAPILDI

Olayın basına yansımasının ardından açıklama yapan Airbnb sözcüsü, çifte konaklama masrafları da dahil olmak üzere tam geri ödeme yapıldığını ve mülkün ilanının soruşturma süresince askıya alındığını duyurdu.

Şirket ayrıca 2024 yılından bu yana, yerleştirildiği konum veya kapalı olup olmama durumuna bakılmaksızın tüm iç mekân güvenlik kameralarının platform kuralları gereği kesinlikle yasak olduğunu, ihlal durumunda ilanların ve kullanıcı hesaplarının tamamen kapatıldığını hatırlattı.