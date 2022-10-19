19 Ekim 2022 Çarşamba, 15:15

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Florida yetkilileri, 28 Eylül’den bu yana bakteri kaynaklı 29 vakanın görüldüğünü ve dört kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İkisi dışında bu vakaların tamamı kasırgadan sonra görüldü.

Vibrio vulnificus enfeksiyonları, bakterinin açık yaralardan vücuda girmesiyle oluşuyor.

Bakteri deniz suyundan daha az tuzlu olan, durgun sularda yaşıyor.

Lee County Sağlık Dairesi’nin sözcüsü, “Ian Kasırgası’ndan sonra sel suları ve durgun sularla temas sonucu Vibrio vulnifucus enfeksiyonu vakalarında anormal bir artış görüyoruz” dedi.

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Açıklamada, vücudunda açık yara, kesik ve çizikler olan kişilerin ılık, durgun ya da tuzlu sularla temastan kaçınmaları istendi ve “Ian Kasırgası’ndan sonra meydana gelen kanalizasyon sızıntıları bakteri seviyelerini artırabilir” denildi.

Lee County’nin güneyindeki Collier County’de de kasırgadan sonra üç vaka görüldü.

Florida genelinde bu yıl bakteriden kaynaklanan 65 vaka görüldüğü ve 11 kişinin öldüğü belirtiliyor. 2021’de 34 vaka, 10 ölüm, 2020’de de yedi ölüm kayıtlara geçti.

Vibrio vulnificus, açık yaraların etrafındaki dokuların öldüğü nekrotizan fasiit’e yol açabildiği için “et yiyen bakteri” olarak biliniyor. Nekrotizan fasiit’e yol açan başka bakteriler de var.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri’ne göre her beş Vibrio vulnificus hastasından biri hayatını kaybediyor. Bazı vakalarda hastalar bakterinin vücuda girmesinden sonra bir-iki gün içinde yaşamlarını yitiriyor.

Bakteri, kan dolaşımına girerse kan zehirlenmesine neden olabiliyor. Hastalığın vücudun başka bölümlerine yayılmasını önlemek için hastanın bazı uzuvları kesilebiliyor. Ian Kasırgası'nda yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti.