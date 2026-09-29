Falkland Adaları gerilimi yeniden alevlendi: Arjantin’den İngiltere’ye iki haftalık süre

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Falkland Adaları açıklarındaki Sea Lion petrol projesi nedeniyle İngiltere’ye iki haftalık süre verdi.

Milei, petrol çalışmalarının durdurulmaması halinde Londra yönetimine karşı uluslararası hukuk yollarına başvuracaklarını açıkladı.

Milei, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Falkland Adaları’nın kuzeyindeki Sea Lion petrol sahasında yürütülen çalışmaların durdurulmasını istedi.

İsrailli Navitas Petroleum ile İngiliz Rockhopper Exploration tarafından geliştirilen projeye karşı çıkan Milei, İngiltere’nin iki hafta içinde geri adım atmaması halinde hukuki sürecin ilerletileceğini bildirdi.

Projeyi Arjantin’in doğal kaynaklarının “yasadışı şekilde sömürülmesi” olarak nitelendiren Milei, Dışişleri Bakanlığı ile hükümetin hukuk ekiplerine uluslararası tahkim sürecini başlatma talimatı verdi.

ULUSLARARASI MAHKEMEYE TAŞIYACAK

Arjantin Devlet Başkanlığı'nın açıklamasına göre Buenos Aires yönetimi, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 7'nci Eki kapsamında tahkim süreci başlatacak.

Milei ayrıca çalışmaların sürdürülmesi halinde Almanya'nın Hamburg kentindeki Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'nden geçici tedbir talep edilebileceğini belirtti.

Gelişme, Arjantin ile İngiltere arasında Falkland Adaları'nın egemenliği konusunda onlarca yıldır devam eden anlaşmazlığı yeniden gündeme taşıdı.

Arjantin'in Malvinas olarak adlandırdığı takımadalar, İngiltere'nin denetiminde bulunuyor.

Arjantin kuvvetlerinin 1982'de adalara çıkmasının ardından iki ülke arasında 74 gün süren savaş yaşanmış, İngiliz kuvvetleri adaların kontrolünü yeniden ele geçirmişti.

Savaşta 649 Arjantin askeri, 255 İngiliz askeri ve üç ada sakini yaşamını yitirmişti.

LONDRA'DAN SERT YANIT

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting de son günlerde yaptığı açıklamalarda Arjantin'in adaları askeri yollarla ele geçirebilecek kapasiteye sahip olmadığını savundu.

Streeting, “Bu 1982 değil. Arjantinliler Falkland Adaları'nı ele geçirecek kapasiteye sahip değil. Biz ise adaları savunabilecek kapasiteye sahibiz” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham ise Londra'nın Falkland Adaları sakinlerinin kendi geleceklerini belirleme hakkını desteklemeyi sürdüreceğini açıkladı.

Falkland Adaları'nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde bulunan Sea Lion sahasının yaklaşık 1,7 milyar varil petrol içerdiği tahmin ediliyor.

İsrailli Navitas Petroleum ile İngiliz Rockhopper Exploration'ın geliştirdiği projede ticari üretimin 2028'de başlaması planlanıyor. Şirketler, çalışmalar için Falkland Adaları yönetiminden geçerli ruhsatlara sahip olduklarını belirtiyor.

ADA HALKI 2013'TE SANDIĞA GİTMİŞTİ

Falkland Adaları'nda 2013 yılında yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 99,8'i İngiliz denizaşırı toprağı statüsünün sürdürülmesi yönünde oy kullanmıştı.

Arjantin ise referandumun egemenlik sorununu değiştirmediği görüşünü savunuyor ve adalar üzerindeki hak iddiasını sürdürüyor.