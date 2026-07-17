Falkland Adaları nerede? Falkland Adaları kime ait?

İngiltere ile Arjantin arasındaki onlarca yıllık egemenlik tartışmasını yeniden alevlendiren "Las Malvinas son Argentinas" (Malvinas/Falkland Adaları Arjantin'inindir") pankartının ardından Falkland Adaları'nın nerede olduğu merak konusu oldu. Peki, Falkland Adaları nerede? Falkland Adaları kimin?

FALKLAND ADALARI NEREDE?

Falkland Adaları, Güney Atlantik Okyanusu'nda, Patagonya Kıta Sahanlığı'nda bulunan bir takımadadır. Başlıca adalar, Güney Amerika'nın güney Patagonya kıyısının yaklaşık 500 km doğusunda ve Antarktika Yarımadası'nın kuzey ucundaki Dubouzet Burnu'ndan 1210 km uzaklıkta, yaklaşık 52° S enleminde yer almaktadır. 12.000 km²'lik bir alana sahip olan takımada , Doğu Falkland , Batı Falkland ve 776 küçük adadan oluşmaktadır.

FALKLAND ADALARI'NIN TARİHİ VE GEÇMİŞİ

Falkland Adaları, 1764'te Fransız kaptan Louis Antoine de Bougainville tarafından Doğu Falkland'da Port Louis'in kurulmasına ve 1765'te Kaptan John Byron tarafından Saunders Adası'nda Port Egmont'un kurulmasına kadar ıssız kaldı; bu yerleşim yeri bir yıl sonra İngiliz kaptan John MacBride tarafından genişletildi.

Britanya ve İspanyol yerleşimleri, Britanya'nın yeni ekonomik ve stratejik değerlendirmeleri nedeniyle garnizonu adalardan çekip Falkland Adaları'nı Kral III. George adına bir plaket bırakmasına yol açan 1774 yılına kadar takımadalarda birlikte var oldular.

FALKLAND ADALARI'NI İNGİLİZLER Mİ YÖNETİYOR?

Falkland Adaları, kendi kendini yöneten bir İngiliz Denizaşırı Bölgesidir. 2009 Anayasası uyarınca, adalar tam iç özerkliğe sahiptir; Birleşik Krallık dış ilişkilerden sorumludur ve "Birleşik Krallık çıkarlarını korumak ve bölgenin genel olarak iyi yönetimini sağlamak" yetkisini elinde bulundurur. Birleşik Krallık Hükümdarı devlet başkanıdır ve yürütme yetkisi, Yasama Meclisi üyelerinin tavsiyesi üzerine adaların baş yöneticisini atayan vali tarafından hükümdar adına kullanılır.

Adaların savunması Birleşik Krallık tarafından sağlanmaktadır.

BİRLEŞİK KRALLIK VE ARJANTİN ARASINDAKİ EGEMENLİK ANLAŞMAZLIĞI

Birleşik Krallık ve Arjantin, Falkland Adaları üzerinde egemenlik iddiasında bulunuyor. Birleşik Krallık, pozisyonunu 1833'ten beri adaların sürekli yönetimine ve ada sakinlerinin " BM Şartı'nda belirtilen kendi kaderini tayin hakkına " dayandırıyor. Arjantin, 1816'da bağımsızlığını kazandığında Falkland Adaları'nı İspanya'dan aldığını iddia ediyor.

Mart 2013'te Falkland Adaları, siyasi statüsü hakkında bir referandum düzenledi : Oyların %99,8'i İngiliz denizaşırı bölgesi olarak kalmayı destekledi.

FALKLAND ADALARI'NIN NÜFUSU KAÇ?

Falkland Adaları düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir. 2012 nüfus sayımına göre, Falkland Adaları'nın ortalama günlük nüfusu, takımadalarda görev yapan askeri personel ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler hariç, 2.932'dir.