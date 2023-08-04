Fas Kralı'nı eleştiren adama beş yıl hapis cezası
Faslı Said Boukioud, ülkesinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi üzerine Facebook'ta Kral 6. Muhammed'i eleştirdiği paylaşımların ortaya çıkmasının ardından beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Faslı bir adamın, ülkesinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi üzerine Facebook'ta Kral 6. Muhammed'i eleştirdiği için beş yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
48 yaşındaki Said Boukioud'un avukatı El Hassan Essouni, Boukioud'un Fas ve İsrail arasındaki normalleşmeyi "kralın eleştirisi olarak yorumlanabilecek şekilde" kınayan paylaşımları nedeniyle hapse atıldığını kaydetti.
Avukat Essouni, mahkemenin kararının "sert ve anlaşılmaz" olduğunu söyledi.
Essouni, müvekkilinin İsrail ile ilişkileri reddettiğini ifade etmesine rağmen, bunu yaparken kralı gücendirmek gibi bir niyeti olmadığını da dile getirdi.
Boukioud'un, Facebook'taki paylaşımlarını 2020 yılı sonlarında Katar'da yaşarken yaptığı kaydedildi. Essouni, Boukioud'un Fas'ta kendisine dava açıldığını öğrendiğinde paylaşımları sildiğini ve hesabını kapattığını belirtti.
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