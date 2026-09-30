Fas tarihinde bir ilk: Ülkenin ilk kadın başbakanı göreve geldi

Fas’ta siyasi tarih açısından bir ilk yaşandı. Kral 6. Muhammed, parlamento seçimlerinden birinci çıkan Özgünlük ve Modernlik Partisi’nin (PAM) ulusal koordinatörü Fatima Ezzahra El Mansouri’ye hükümeti kurma görevini verdi. Böylece El Mansouri, ülke tarihinde başbakanlık görevini üstlenmeye hazırlanan ilk kadın oldu.

El Mansouri, Rabat’taki kraliyet sarayında Kral 6. Muhammed tarafından kabul edildi. Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada, yeni hükümetin kurulması için resmi görevlendirmenin El Mansouri’ye verildiği bildirildi.

Seçimlerde birinci olan PAM, 395 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde 97 milletvekilliği elde etti. Ancak bu sayı tek başına hükümet kurmak için yeterli olmadığından El Mansouri’nin koalisyon ortaklarıyla anlaşması gerekecek.

Seçimlerin dikkat çeken bir diğer sonucu ise düşük katılım oranı oldu. Sandığa katılım yüzde 38’de kalırken, bu oran yaklaşık son 20 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

El Mansouri’nin başbakanlığı, Fas’taki mevcut yönetim sistemi nedeniyle güçlü bir kraliyet makamıyla birlikte işleyecek. Ülkenin dış politika, güvenlik ve temel stratejik alanlarındaki belirleyici yetkilerin önemli bölümü Kral 6. Muhammed’in elinde bulunuyor.

MARAKEŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BAŞBAKANLIĞA

50 yaşındaki hukukçu Fatima Ezzahra El Mansouri, uzun süredir Fas siyasetinin öne çıkan kadın isimlerinden biri olarak biliniyor.

PAM’ın 2008’deki kuruluşundan bu yana partide yer alan El Mansouri, 2009’da henüz 33 yaşındayken Marakeş Belediye Başkanı seçildi. Böylece kentin ilk kadın belediye başkanı oldu.

El Mansouri, 2021’de ikinci kez Marakeş Belediye Başkanı seçilirken, Aziz Akhannouch liderliğindeki önceki hükümette Konut Bakanı olarak görev yaptı. 23 Eylül’de düzenlenen seçimlerde de milletvekili seçildi.

PAM ise Kral’ın eski danışmanlarından Fouad Ali El Himma tarafından kurulmuş, El Himma 2011 yılında parti yönetiminden ayrılmıştı.

El Mansouri’nin önündeki en önemli başlıkların başında ekonomik ve sosyal sorunlar geliyor. Yeni hükümetin özellikle hayat pahalılığı, işsizlik ve yurttaşların siyasal sisteme duyduğu güven konusunda adım atması bekleniyor.

PAM, seçim kampanyası sırasında yıllık ortalama yüzde 5 ekonomik büyüme, enflasyonun yüzde 2 seviyesine düşürülmesi ve satın alma gücünün korunmasına yönelik önlemler alma sözü verdi.

Parti ayrıca en az 1 milyon yeni istihdam yaratmayı hedeflediğini açıkladı.

PARLAMENTODA YENİ DENGELER

Seçim sonuçları, Fas siyasetindeki güç dengelerini de önemli ölçüde değiştirdi.

PAM, önceki hükümet koalisyonunda yer alan iki büyük partiyi geride bırakarak seçimleri ilk sırada tamamladı.

Görev süresi sona eren Başbakan Aziz Akhannouch’un liderliğindeki Ulusal Bağımsızlar Birliği (RNI), önceki seçime göre 30 sandalye kaybederek 66 milletvekilliğinde kaldı.

İstiklal Partisi ise parlamentoda 65 sandalye elde etti.

Muhalefette yer alan İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) ise seçimlerin dikkat çeken yükselişlerinden birine imza attı. Yolsuzlukla mücadeleyi seçim kampanyasının merkezine alan PJD, milletvekili sayısını 13’ten 54’e çıkardı.

Ancak PJD Genel Sekreteri Abdelilah Benkirane, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada partisinin kurulacak koalisyon hükümetinde yer almayacağını duyurdu.