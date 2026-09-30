Fas'ta 23 Eylül'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından Kral VI. Muhammed, El Mansouri'ye yeni hükümeti kurma görevini verdi. Peki, Fatima Ezzahra El Mansouri kimdir? Fas'ın ilk kadın başbakanı kim?

FATİMA EZZAHRA EL MANSOURİ KİMDİR?

Fatima Ezzahra El Mansouri, 3 Ocak 1976'da doğdu. El Mansouri, Fransa'da hukuk eğitimi aldı. 2000'li yıllarda PAM'a katıldı ve 2009'da şehir meclisinde bir sandalye kazandıktan sonra Marakeş belediye başkanı seçildi. El Mansouri daha sonra Başbakan Aziz Akhannouch döneminde Ulusal Planlama, Şehircilik, Konut ve Şehir Politikası Bakanı olarak görev yaptı.

FAS'IN İLK KADIN BAŞBAKANI KİM?

Fas Kralı VI. Muhammed, PAM’ın liderlerinden Fatima Ezzahra El Mansouri’yi ülkenin ilk kadın başbakanı olarak atadı.

Daha önce Marakeş Belediye Başkanlığı ve Şehir Planlama, Konut ve Kent Politikaları Bakanlığı görevlerini yapan El Mansouri’ye Kraliyet Sarayı’ndaki kabulde Kral VI. Muhammed tarafından yeni hükümeti kurma görevi verildi.

El Mansouri, Tunus’ta görev yapan Necla Buden’in ardından Arap dünyasında başbakanlık görevini üstlenen ikinci kadın oldu.