FBI Direktörü Kash Patel Senato’da sorgulanacak: Kamu uçağı, Epstein ve 2020 seçimi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, salı günü Senato Yargı Komitesi’nde ifade verecek.

Reuters’ın aktardığına göre oturumda Patel’in FBI’daki yönetimi, kamu kaynaklarının kullanımı, 2020 başkanlık seçimine ilişkin soruşturmalar ve Jeffrey Epstein dosyasının ele alınışı gündeme gelecek.

Demokrat senatörlerin Patel’e özellikle kişisel seyahatlerinde kamu kaynaklarından yararlandığı yönündeki iddialar ve FBI yönetimindeki tartışmalı uygulamalar üzerinden yüklenmesi bekleniyor.

Patel’in ayrıca 2020 başkanlık seçimiyle bağlantılı bazı soruşturmalarda yakında tutuklamalar yapılabileceği yönündeki açıklamaları hakkında da sorularla karşılaşabileceği belirtiliyor.

CUMHURİYETÇİLERİN GÜNDEMİNDE 2020 SEÇİMİ VAR

Cumhuriyetçi senatörlerin ise 2020 başkanlık seçiminin sonucunu değiştirmeye yönelik girişimlere ilişkin federal soruşturmalara odaklanması bekleniyor.

Senato Yargı Komitesi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Chuck Grassley, bu dosyayı komitenin öncelikli gündem maddelerinden biri olarak tanımlamıştı.

Patel’in karşılaşabileceği bir başka başlık ise Joe DiGenova’nın geçen hafta görevinden ani biçimde ayrılması olacak.

DiGenova, Trump’ın siyasi rakiplerinden bazılarını mercek altına alan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bir “suç komplosunun” hedefi olduğu iddiasını araştıran soruşturmayı yürütüyordu.

Senatörlerin Patel’e DiGenova’nın neden ayrıldığı ve istifanın söz konusu soruşturmanın geleceği açısından ne anlama geldiğini sorması bekleniyor.

İÇKİ İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Oturum, Patel’in mayıs ayından bu yana Senato karşısına ilk çıkışı olacak.

Patel, önceki oturumunda aşırı alkol tüketiminin FBI’ı yönetme yeteneğini olumsuz etkilediği yönündeki bir medya haberine ilişkin sorularla karşılaşmıştı.

İddiaları reddeden Patel, yönetimi döneminde ülke genelinde suç oranlarının düşürülmesine katkı sağladığını savunmuştu.

Patel daha sonra Trump ile birlikte yaptığı açıklamalarda şiddet suçlarının son yılların en düşük seviyelerine gerilediğini öne çıkardı. Reuters ise bu düşüş eğiliminin Trump’ın ikinci başkanlık döneminden önce başladığına dikkat çekti.

Patel’in FBI yönetiminde tartışma yaratan başlıklardan biri de Çin ve Rusya ile sınır aşan suçlarla mücadele kapsamında geliştirilen işbirliği oldu.

Reuters’ın daha önce aktardığına göre Patel yönetimi, iki ülkeyle daha önce görülmemiş düzeyde bir operasyonel işbirliği kurdu.

Eleştirmenler ise söz konusu modelin ABD’nin ulusal güvenliği açısından risk yaratabileceğini savunuyor.

KAMU UÇAĞI VE LÜKS ARAÇLAR GÜNDEMDE

Patel’in kamu kaynaklarını kişisel amaçlarla kullandığı yönündeki iddialar yalnızca Demokratların değil bazı Cumhuriyetçilerin de tepkisini çekti.

Grassley, 5 Mayıs tarihli bir mektupta Patel’in hükümete ait uçakları, lüks araçları ve diğer kamu kaynaklarını nasıl kullandığına ilişkin bilgi istemişti.

Patel ayrıca Pearl Harbor’daki bir anma alanında tüplü dalış yaptığı ve Milano Kış Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan ABD erkek hokey takımıyla bira içerek kutlama yaptığı yönündeki haberler nedeniyle de eleştirilmişti.

EPSTEIN DOSYASI DA MASADA

Senato oturumunda Jeffrey Epstein soruşturmasının FBI tarafından nasıl yürütüldüğü de gündeme gelebilir.

Yakın zamanda yayımlanan mesajlarda Patel’in, Epstein soruşturmasını sosyal medyada eleştiren anonim hesaplara yanıt verilmesi için üst düzey bir yardımcısına talimat verdiğinin görülmesi tartışma yaratmıştı.

Senatörlerin Patel’den hem soruşturmanın yönetimi hem de FBI kaynaklarının sosyal medya eleştirilerine karşı kullanılıp kullanılmadığı konusunda açıklama istemesi bekleniyor.

Patel’in Senato’daki oturumu, göreve geldiğinden bu yana süren tartışmaların ardından FBI yönetimine ilişkin en kapsamlı siyasi sorgulamalardan biri olmaya hazırlanıyor.