FBI'ın 'en çok aranan dolandırıcılar' listesinde bir Türk... Yakalanması için 150 bin dolar ödül koyuldu!

ABD Federal Araştırma Bürosu FBI, ABD Savunma Bakanlığı'nı hedef alan bir savunma tedarik dolandırıcılığı planına karıştığı iddiasıyla Türk vatandaşı Onur Şimşek'in yakalanmasını ve hüküm giymesini sağlayacak bilgiler karşılığında 150 bin dolar ödül koydu.

Şimşek, Amerikan halkını dolandırmakla suçlanan kişilerin yer aldığı ve FBI tarafından yeni oluşturulan "En Çok Aranan Dolandırıcılar" listesine eklendi.

Nisan 2019 ile Şubat 2022 arasında, Şimşek ve diğer şahısların, kritik askeri bileşenlerin tedariki için sözleşmeler almak amacıyla Florida'daki bir şirketi paravan olarak kullandıkları iddia ediliyor.

FBI sitesinde, “Şirket, onaylı ve nitelikli bir ABD üreticisi olduğunu iddia etse de, söz konusu bileşenler aslında Türkiye'de üretilmişti. Daha sonra bu parçalar ABD'ye gönderilmiş ve ABD üretim gereklilikleri ile ürün spesifikasyonlarına uygunmuş gibi görünmeleri için yeniden paketlenmişti” deniyor.

Buna göre, 25 Ekim 2023 tarihinde, ABD Florida Orta Bölge Bölge Mahkemesi, Şimşek hakkında federal bir tutuklama emri çıkardı.

Şimşek'e yöneltilen suçlamalar şöyle:

“ABD hükümetini dolandırmak amacıyla komplo kurmak, Elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık (wire fraud) yapmak amacıyla komplo kurmak, Elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık yapmak, Kara para aklamak amacıyla komplo kurmak, Kara para aklamak, İhracat kontrolü ihlalleri gerçekleştirmek amacıyla komplo kurmak, 2018 İhracat Kontrolü Reform Yasası'nı ihlal etmek, Silah İhracatı Kontrol Yasası'nı ihlal etmek.”