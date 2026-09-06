FBI’ın 'en çok arananlar' listesinde: Alman iş insanı için 150 bin dolar ödül

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yatırımcıları milyonlarca dolar dolandırmaktan suçlu bulunan ve cezası açıklanmadan önce ülkeden kaçan Alman iş insanı Bernhard Eugen Fritsch’i kamuoyuna açık “En Çok Aranan Dolandırıcılar” listesine ekledi.

65 yaşındaki Fritsch’in Almanya’nın Münih kenti veya çevresinde bulunduğu tahmin ediliyor.

Almanya’nın Landshut kentinde doğan Fritsch, 1990’lı yıllarda ABD’ye yerleşti.

Fritsch, daha sonra StarClub adlı teknoloji şirketini kurarak eğlence ve medya sektörüne yöneldi. İş insanının bu dönemde Michael Jackson ve Wesley Snipes gibi Hollywood yıldızlarıyla da temas kurduğu belirtildi.

FBI’a göre Fritsch, StarClub’ın ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin marka işbirliklerinden gelir elde etmelerine yardımcı olacak bir yazılım geliştirdiğini öne sürdü.

Fritsch’in yatırımcıları ikna etmek amacıyla büyük uluslararası medya ve eğlence şirketleriyle anlaşmaları bulunduğunu söylediği ve şirketin mali durumuna ilişkin yanıltıcı bilgiler verdiği bildirildi.

YAKLAŞIK 35 MİLYON DOLAR TOPLADI

FBI kayıtlarına göre Fritsch, Ocak 2014 ile Ağustos 2017 arasında StarClub için yatırımcılardan yaklaşık 35 milyon dolar topladı.

Ancak bu paranın en az 7,3 milyon dolarını kişisel harcamalarında kullandığı tespit edildi.

FBI, söz konusu harcamalar arasında mortgage ödemeleri, konut giderleri ve lüks otomobillerin bulunduğunu açıkladı. ABD makamlarına göre Fritsch ayrıca Malibu’daki villasını yeniletti, yatını modifiye ettirdi ve McLaren ile Rolls-Royce gibi lüks araçlar satın aldı. Bu araçlar ile yat daha sonra FBI tarafından el konulan mal varlıkları arasında yer aldı.

Fritsch, Nisan 2025’te Kaliforniya’da görülen davada elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık suçundan mahkûm edildi.

Ancak cezasına ilişkin süreç devam ederken Haziran 2025’te ABD’den kaçarak Meksika’nın Los Mochis kentine gitti.

ABD’de 3 Haziran 2025’te hakkında federal yakalama kararı çıkarıldı.

Fritsch, Eylül 2025’te Meksika makamları tarafından sahte kimlik belgeleriyle yakalandı. Daha sonra serbest bırakıldı ve iki haftada bir göçmenlik makamlarına başvurması istendi.

Ancak FBI’a göre Fritsch bu yükümlülüğünü yerine getirmedi ve 6 Ekim 2025’te Almanya’nın Münih kentine kaçtı.

15 YIL HAPİS VE 26,8 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

ABD’deki mahkeme, Fritsch’in yokluğunda 20 Ekim 2025’te kararını açıkladı.

Fritsch, 15 yıl federal hapis cezasına ve 35 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Ayrıca mağdurlara 26 milyon 806 bin 901 dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

FBI, Fritsch’in yakalanması ve mahkûmiyetine yardımcı olacak bilgiler için 150 bin dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

Fritsch’in “Charles Wiest” dahil olmak üzere farklı isimler kullandığı da FBI’ın arama ilanında yer aldı.

Fritsch’in kız arkadaşı Lucinda Jane Weist Manera ise iş insanının Meksika’da saklanmasına ve ardından Almanya’ya kaçmasına yardım ettiğini kabul etti. Manera, Haziran 2026’da suçunu kabul ederken 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

ABD’YE İADE EDİLMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Fritsch’in Almanya’da yakalanması durumunda ABD’ye iade edilmesi ise hukuki engellerle karşı karşıya.

Almanya Anayasası’nın 16’ncı maddesi, Alman vatandaşlarının yabancı ülkelere iade edilmesini yasaklıyor.

İstisna olarak Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile uluslararası mahkemelere iadeye belirli koşullar altında izin verilebiliyor. ABD Adalet Bakanlığı da Almanya’nın genel olarak kendi vatandaşlarını iade etmediğine dikkat çekiyor.