FBI'dan Çin açıklaması: Her 12 saatte bir yeni bir karşı istihbarat soruşturması açıyoruz
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, her 12 saatte bir Çin ile ilgili yeni bir karşı istihbarat soruşturması açtıklarını söyledi.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Senato Adalet Komisyonu önünde FBI’ın genel çalışmaları hakkında 3 buçuk saatten fazla ifade vererek, Çin’in ABD’deki yasadışı casusluk faaliyetlerine değindi.
Christopher Wray, komisyon üyesi Güney Carolina’nın Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham’ın soruları üzerine, “FBI, her 12 saatte bir Çin tarafından yürütülen casusluk faaliyetlerine karış yeni bir karşı istihbarat soruşturması açıyor” dedi.
Wray, bunların bazılarının oldukça ağır olduğunu belirterek, “Bu kesinlikle onlarca yıldır en önemli endüstri sektörlerine kimin hakim olacağının potansiyelini temsil ediyor” ifadesini kullandı.
Wray, Çin’in siber saldırılarına karşı ek kaynaklara ihtiyaçları olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:
“Karşı istihbari faaliyetlere ek olarak, Çin hükümetinin siber çalışmalar için diğer tüm büyük ulusların toplamından daha büyük bir bilgisayar korsanlığı programı var, her ulusun toplamından daha fazla Amerikalı kişisel ve kurumsal veriyi çaldı. Dolayısıyla böyle bir şeye ayak uydurabilmek için kesinlikle daha fazla kaynağa ihtiyacımız olacak.”
'KÜRTAJ ŞİDDETİNDE KAYDA DEĞER ARTIŞ VAR'
Christopher Wray, Yüksek Mahkeme’nin kürtaj hakkını koruma altına alan Roe-Wade kararını iptal etmesinden bu yana FBI'ın kiliselere ve yaşam yanlısı merkezlere yönelik saldırılarla ilgili bir dizi “iç terör” soruşturması başlattıklarını söyledi.
Wray, kürtaj tartışmalarının her iki kesiminde de bu yıl, “şiddette kayda değer bir artış” olduğunu ve büronun daha önce hiç böyle bir artış görmediğini kaydetti.
Wray, ülkede yaşanan kürtaj şiddetinin yaşanan daha büyük bir olgunun parçası olduğunu belirterek, “Bunun şiddeti ve tahribatı haklı çıkardığını düşünen çok fazla insan var. Her gün birisinin bir başkasına molotofkokteyli attığı hakkında brifing alıyormuşum gibi hissediyorum. Bu delilik" dedi.
Wray ayrıca, FBI’nın yerel kolluk kuvvetleriyle ortak çalışarak iç şiddet içeren aşırılık yanlısı soruşturmalara devam ettiğini söyledi.
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