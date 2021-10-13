FDA duyurdu: İlk kez satışına izin verildi

13 Ekim 2021 Çarşamba, 15:29

ABD Gıda ve İlaç İdaresi günü yaptığı açıklamada, bir tütün şirketinin elektronik sigaralarını ABD'de satmaya devam etmesine izin vereceğini duyurdu. Karar, ajansın ABD'de satışa sunulan bir e-sigara markasını ilk kez onayladığı anlamına geliyor. Ancak onay, bazı aromalı ürünleri içermiyor.

FDA kararında, firmanın sunduğu verilere göre, bu elektronik sigarayı söz konusu kartuşla içen nikotin bağımlılarının geleneksel sigara kullanımında ve zararlı kimyasal maddelere maruz kalma oranında ciddi bir azalma yaşandığı belirtildi.

CNBC’nin haberine göre, şirketin aromalı likitleri için yaptığı 10 başvurunun reddedildiği, şirketin mentol aromalı nikotin formülünü satma başvurusunun ise hâlâ değerlendirme sürecinde olduğu belirtildi.