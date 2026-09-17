Fed faizi artırdı… Trump'tan sert tepki: ‘ABD'de faizi süratle düşürün’

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4 aralığına yükseltti. Karar, Fed’in 2023’ten bu yana yaptığı ilk faiz artırımı oldu. FOMC kararı 12-0 oyla alındı.

Fed, kararın gerekçesi olarak enflasyonun yüksek seyretmesini gösterdi. Banka, faiz artışının enflasyonu yüzde 2 hedefine daha zamanında döndürmeyi destekleyeceğini bildirdi.

TRUMP’TAN FAİZ TEPKİSİ

Kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump, faizlerin çok daha düşük olması gerektiğini savundu.

Trump, “ABD'de faiz yüzde 1 ya da daha düşük olmalı. ABD için faiz oranlarını düşürün, hem de süratle” ifadelerini kullandı.

Faiz artışı, Trump’ın daha düşük faiz talebiyle Fed’in enflasyonla mücadele yaklaşımı arasındaki görüş ayrılığını yeniden gündeme getirdi.

WARSH DÖNEMİNİN İLK FAİZ KARARI

Kevin Warsh’ın Fed Başkanlığı dönemindeki ilk faiz kararında banka, beklentilerin aksine faiz artırma yoluna gitti. Warsh, kararın ardından enflasyonun hâlâ yüksek olduğunu ve yaz aylarında temel enflasyon eğilimlerinde anlamlı bir iyileşme görülmediğini söyledi.