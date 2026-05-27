Ferrari’nin elektrikli modeli İtalya’yı karıştırdı: Tepki yağdı

İtalyan otomobil devi Ferrari’nin yeni elektrikli modeli 'Luce', sosyal medyada ve siyaset dünyasında büyük tartışma başlattı.

Tamamen elektrikli ilk Ferrari modeli olan araç, İtalya Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini, Ferrari’nin eski başkanı Luca Cordero di Montezemolo ve muhalefet milletvekili Carlo Calenda dahil birçok ismin hedefi oldu.

“BU MU YENİLİK?”

Salvini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aracı sert sözlerle eleştirdi.

“Elektrikli, aşırı pahalı ve estetik açıdan… görüntü her şeyi anlatıyor” diyen Salvini, “Bu bir Ferrari’ye benzemeyen her şeye benziyor. Buna mı inovasyon deniyor? Enzo Ferrari bugün yaşasaydı ne derdi merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

İtalyan basınına göre Salvini’nin açıklamaları, İtalya hükümeti ile Ferrari ve Stellantis’in en büyük hissedarlarından Agnelli-Elkann ailesi arasındaki gerilimi daha da artırabilir.

FERRARİ HAYRANLARI ÖFKELİ

'Luce', Ferrari tarihindeki tamamen elektrikli ilk model, aynı zamanda ilk beş koltuklu Ferrari olma özelliğini taşıyor. Ancak araç, markanın geleneksel hayranlarını ikna etmekte zorlandı.

Açık mavi renkte tanıtılan otomobilin, Apple tasarım çizgisine benzediği yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

Bu benzetmelerin temel nedenlerinden biri ise aracın tasarım sürecinde Apple’ın eski tasarım şefi Jony Ive’ın yer alması oldu.

Dört kapılı model, “şimdiye kadarki en konforlu Ferrari” olarak tanıtıldı.

“EFSANEYİ YOK ETME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ”

Ferrari’yi 20 yılı aşkın süre yöneten Montezemolo da araca tepki gösterdi.

“Bir efsaneyi yok etme riskiyle karşı karşıyayız” diyen Montezemolo, otomobilin Ferrari’nin meşhur 'şahlanan at' logosunu taşımayı hak etmediğini savundu.

Eski Ferrari yöneticisi ayrıca esprili bir dille, “En azından Çinliler bunu taklit etmeye kalkmaz” ifadelerini kullandı.

FERRARİ HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Yeni model yatırımcıları da ilk etapta ikna edemedi.

Ferrari hisseleri Salı günü yüzde 8’den fazla değer kaybetti.

Muhalefet milletvekili Carlo Calenda ise tartışmayı fırsat bilerek Agnelli-Elkann ailesini yeniden hedef aldı ve ailenin Ferrari gibi İtalyan sanayi sembollerini zayıflattığını öne sürdü.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da aracı ilk gören isimlerden biri oldu. Ferrari Başkanı John Elkann, yeni modeli pazartesi günü Mattarella’ya tanıttı.

FERRARİ ZENGİN AİLELERİ HEDEFLİYOR

Ferrari’nin tamamen elektrikli modele geçişi, şirket açısından yüksek riskli bir adım olarak görülüyor.

Çünkü Porsche ve Lamborghini gibi rakip markalar, düşük talep nedeniyle elektrikli otomobil hedeflerini son dönemde küçültmeye başladı.

İtalyanca’da 'ışık' anlamına gelen 'Luce', Apple’ın eski tasarım şefi Jony Ive ve LoveFrom ekibinin desteğiyle geliştirildi.

Beş yolcu kapasitesine sahip ilk Ferrari olan araçta:

geniş iç hacim,

ileri teknoloji sistemleri,

600 litrelik bagaj kapasitesi

öne çıkarılıyor.

Ferrari, yeni modelle özellikle varlıklı aileleri hedefliyor.

640 bin dolar (yaklaşık 30 milyon TL) fiyat etiketiyle satışa çıkacak aracın teslimatlarının 2026’nın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.