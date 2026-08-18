Ferrari’nin ilk elektrikli otomobili rekor fiyata satıldı

Ferrari’nin ilk elektrikli otomobili Luce, California’da RM Sotheby’s tarafından düzenlenen yardım müzayedesinde 40 milyon dolara alıcı buldu.

İngiliz tasarımcı Sir Jony Ive’ın imzasını taşıyan otomobil, standart satış fiyatının 35 katından fazla bir bedelle satıldı. Böylece Luce, açık artırmada satılan en pahalı yeni otomobil oldu.

Müzayede evi Sotheby’s, otomobilin alıcısının kimliğini açıklamadı. Satılan özel üretim Luce’nin farklı dış kaplama, özel jantlar, kişiselleştirilmiş frenler ve beyaz renkli gövde gibi benzersiz özelliklere sahip olduğu belirtildi.

Ferrari’nin elektrikli araç pazarına ilk adımı olan Luce, mayıs ayında tanıtıldığında yoğun tartışmalara neden olmuştu.

Bazı otomobil yorumcuları, beş koltuklu ve tamamen elektrikli modelin Ferrari’nin geleneksel tasarım çizgisinden uzaklaştığını ve markanın kimliğine zarar verdiğini savunmuştu.

Eleştiriler arasında İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ile eski Ferrari Başkanı Luca Cordero di Montezemolo da yer aldı. Montezemolo, aracın “bir efsaneyi yok etme riski taşıdığını” söylemişti.

Ferrari’nin hisseleri de Luce’nin tanıtımının ertesi günü gerilemişti.

‘ELEŞTİRİ İNOVASYONUN BİR PARÇASI’

Ferrari Tasarım Direktörü Flavio Manzoni ise eleştirilere karşı çıkarak, yeni fikirlerin başlangıçta tepki çekmesinin doğal olduğunu savundu.

Manzoni, zamanla kullanıcıların Luce’nin tasarımını ve yaklaşımını benimseyeceğine inandığını söyledi.

Ferrari, Luce için resmi satış hedefi açıklamadı. Ancak Financial Times’ın haberine göre şirket, özellikle Çin’den gelen güçlü talep sayesinde bu yılki hedeflerine ulaştı.

Sotheby’s, satıştan elde edilen gelirin tamamının Ferrari Vakfı’nın eğitim projelerine bağışlanacağını açıkladı.

Müzayede evi, ilk üretim Luce’ye sahip olma imkanını “benzersiz bir fırsat” olarak tanımlarken, yardım satışının Ferrari’nin yenilikçilik, toplumsal sorumluluk ve gelecek nesillere yönelik uzun vadeli vizyonunu temsil ettiğini belirtti.

ÖNCEKİ REKOR DA FERRARI’YE AİTTİ

Ferrari modelleri, otomobil müzayedelerinde sık sık yüksek fiyatlara ulaşıyor.

2025 yılında özel üretim bir Ferrari Daytona SP3, yine eğitim projelerine destek amacıyla 26 milyon dolara satılmış ve o tarihte yeni bir otomobil için açık artırmada ödenen en yüksek bedel olmuştu.

Luce’nin 40 milyon dolarlık satışı bu rekoru geride bıraktı.

Tüm zamanların açık artırmada satılan en pahalı otomobili unvanı ise 2022 yılında 142 milyon dolara satılan 1955 model Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé’ye ait.