Fetöcü Enes Kanter, NBA Kadınlar Ligi'ne başvurdu

Türkiye tarafından FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan eski NBA oyuncusu Enes Kanter, ABD’de trans sporcuların kadın liglerinde mücadele etmesi konusunda büyüyen tartışmanın merkezine yerleşti. Kanter, eski NBA oyuncusu Royce White ile birlikte 2027 WNBA draftına katılmayı planladığını açıkladı.

Kanter’in çıkışı, kadın basketbol ligi WNBA’de trans sporcuların uygunluğuna ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

"TÜM ŞARTLARI KARŞILIYORUM"

NBA’de 11 sezon forma giyen ve 2022’de ligden ayrılan Kanter, Instagram hesabından yaptığı açıklamada WNBA’in mevcut kuralları kapsamında “gereken tüm şartları karşıladığını” savundu.

Kanter, lig kurallarının yalnızca kadınların oynamasına izin verdiğini ancak trans kadınları açıkça dışlamadığını öne sürerek, “Kim olduğunuzu beyan etmeniz yeterli” ifadelerini kullandı.

Kanter ayrıca hamlesinin herhangi bir toplulukla alay etmeyi veya kişisel tercihleri küçümsemeyi amaçlamadığını belirterek, “Burada herhangi bir toplulukla ya da kişisel tercihlerle alay etmek, dalga geçmek veya saygısızlık etmek için bulunmuyorum,” dedi.

Eski NBA oyuncusu Royce White da benzer şekilde 2027 WNBA draftına katılacağını açıkladı. White, Fox News’e yaptığı açıklamada, “Basketbol söz konusu olduğunda bazen kendimi kadın olarak tanımlıyorum” ifadelerini kullandı.

KADIN LİGİ'NDEN TEPKİ

WNBA’in toplu iş sözleşmesinde lige yalnızca 'kadın olan oyuncuların' katılabileceği belirtiliyor. Ancak mevcut metinde trans kadınların lige katılmasını açıkça yasaklayan bir hüküm bulunmuyor.

WNBA, Kanter ve White'ın isimlerini doğrudan anmadan tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, şu anda ligi etkileyen acil bir oyuncu uygunluğu sorunu bulunmadığını bildirdi.

Lig ayrıca, “Bu konuları başkalarını aşağılamak veya ötekileştirmek amacıyla kullanmaya yönelik kötü niyetli girişimleri şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

ELEŞTİRENLER DE VAR

İki eski NBA oyuncusunun hamlesi ABD ve Kanada spor kamuoyunda da tartışma yarattı. Bazı yorumcular girişimi WNBA ve trans sporcular üzerinden gerçekleştirilen 'siyasi bir gösteri' olarak nitelendirdi.

Toronto York Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nden Daniel Sailofsky ise Kanter ve White'ın çıkışlarının tesadüfi olmadığını savunarak, girişimin siyasi amaç taşıdığını öne sürdü.

Tartışmanın arka planında, Indiana Fever oyuncusu Sophie Cunningham'ın trans sporcular hakkında yaptığı açıklamalar bulunuyor. Cunningham, kadın sporlarında genç kızların “biyolojik erkeklere karşı mücadele etmek zorunda kalmaması gerektiğini” söylemiş, açıklamaları ABD'de geniş yankı uyandırmıştı.

TRANS SPORCU TARTIŞMASI

Konu son yıllarda ABD'de sporun ötesine geçerek siyasi bir tartışmaya dönüşmüş durumda. Başkan Donald Trump'ın 2025'te imzaladığı kararnameyle trans kadın ve kız öğrencilerin kadın takımlarında yarışmasına izin veren okullara yönelik federal fonların kesilmesi öngörülmüştü.

ABD'de üniversite sporlarını yöneten NCAA da daha sonra kadın kategorilerindeki yarışmaları biyolojik olarak kadın sporcularla sınırlandıran düzenlemeye gitmişti.

Kanter'in 2027 WNBA draftına gerçekten resmi başvuru yapıp yapamayacağı ve ligin böyle bir başvuruyu nasıl değerlendireceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.