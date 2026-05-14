Filipinler’de siyasi gerilim: Hakkında yakalama kararı bulunan senatör kayboldu

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) insanlığa karşı suçlardan aradığı Filipinli senatör Ronald dela Rosa’nın Senato’dan ayrıldığı ve yerinin bilinmediği açıklandı.

Filipinler Senato Başkanı Alan Peter Cayetano, perşembe günü yaptığı açıklamada dela Rosa’nın artık Senato binasında bulunmadığını söyledi.

Cayetano, gazetecilere dela Rosa’nın eşi Nancy dela Rosa’dan geldiğini belirttiği mesajı da okudu.

Mesajda, “Yaşanan karmaşa nedeniyle Ronald’ın kaçtığından eminim” ifadeleri yer aldı. Ancak dela Rosa’nın nerede olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

SENATO’DA SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Çarşamba gecesi Senato binasında silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Olaydan saatler önce dela Rosa, sosyal medya hesabından destekçilerine çağrı yaparak güvenlik güçlerinin kendisini tutuklamaya geleceğini öne sürmüştü.

Senato çevresinde yoğun polis ve silahlı güvenlik önlemleri alınırken, bina dışında protestolar düzenlendi. Deniz piyadelerinin güvenliği artırmak için bölgeye sevk edilmesinden kısa süre sonra bir düzineden fazla silah sesi duyulduğu aktarıldı.

Polis Sözcüsü Randulf Tuano, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, boş kovanlar ve şarjörlerin ele geçirildiğini, bir kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

ICC KARARI SİYASİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

ICC, pazartesi günü dela Rosa hakkında Kasım ayında çıkarılan yakalama kararını kamuoyuna açıklamıştı.

Eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte döneminde polis şefi olarak görev yapan dela Rosa, “uyuşturucuyla savaş” operasyonlarının en sert uygulayıcılarından biri olarak biliniyor.

İnsan hakları örgütleri, Duterte dönemindeki operasyonlarda binlerce kişinin yargısız infazlarla öldürüldüğünü savunurken, Filipin polisi suçlamaları reddediyor.

Dela Rosa ise ICC’nin yetkisini tanımadığını belirterek Yüksek Mahkeme’ye acil başvuruda bulundu.

MARCOS-DUTERTE ÇATIŞMASI DERİNLEŞİYOR

Yaşanan kriz, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ile Duterte ailesi arasındaki siyasi mücadeleyi daha da büyüttü.

Marcos yönetimi, dela Rosa’nın tutuklanması yönünde emir verilmediğini savunurken, eski Devlet Başkanı Duterte’nin kızı ve Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte hükümeti “siyasi muhalefeti yok etmekle” suçladı.

Sara Duterte’nin Senato’da azil yargılamasıyla karşı karşıya olduğu, sürecin aynı zamanda 2028 başkanlık seçimleri öncesindeki güç mücadelesine dönüştüğü değerlendiriliyor.