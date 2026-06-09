Filipinler’i 50 yılın en güçlü depremlerinden biri vurdu: Ölü ve yaralı sayısı artıyor

Filipinler’in güneyinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde en az 37 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 500 kişi yaralandı. Depremin ardından 32 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yetkililer, depremin ardından yıkılan ve ağır hasar alan binalarda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Resmi kayıtlara göre dört kişi kayıp olarak görünse de, sivil savunma birimleri çöken yapıların olası can kayıpları veya sağ kalanlar açısından ayrıntılı biçimde inceleneceğini açıkladı.

Depremin merkez üssünün, Filipinler’in en kalabalık ikinci adası olan Mindanao açıkları olduğu belirtildi.

Deprem sonrası birçok kişi tsunami endişesiyle evlerini terk etti. Filipinler’de deniz seviyesinin 1,4 metreye kadar yükseldiği ölçülürken, tsunami kaynaklı hasarın yalnızca kıyıdaki bir köyde kazıklar üzerine inşa edilmiş altı barakada görüldüğü bildirildi.

Daha küçük dalgaların Endonezya, Palau ve Japonya’nın güney kıyılarına kadar ulaştığı aktarıldı.

DEPREMİN MERKEZİNDE AĞIR YIKIM

Deprem, ülkenin “ton balığı başkenti” olarak bilinen ve 700 binden fazla kişinin yaşadığı General Santos kentinde de yıkıma yol açtı. Kentte çöken binalar ve düşen molozlar nedeniyle en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Sarangani eyaletinde ise çoğunluğu Glan kasabasındaki heyelanda olmak üzere en az 18 kişi yaşamını yitirdi. Diğer can kayıplarının Güney Cotabato, Davao Occidental ve Balut Adası’nda meydana geldiği bildirildi.

İlk hasar tespitlerine göre, farklı eyaletlerde yaklaşık 2 bin 500 ev ile 117 kamu binası ve tesis zarar gördü. General Santos Uluslararası Havalimanı ikinci gününde de kapalı kalırken, insani yardım uçuşları dışındaki 63 iç hat seferi iptal edildi.

Yetkililer, depremden etkilenen bölgelerde yaklaşık 6 bin kamu okulu binasının da incelenmesi gerektiğini duyurdu.

OKULLARIN AÇILDIĞI GÜN FELAKET

Deprem, ülkede iki aylık yaz tatilinin ardından okulların açıldığı ilk gün meydana geldi. Yaralananlar arasında, sabah bayrak törenleri için okullarda toplanan çok sayıda öğrenci de bulunuyor.

Sivil Savunma Ofisi’nden Rafaelito Alejandro, hasarlı binaların güçlü artçılar nedeniyle çökebileceği uyarısında bulundu. Alejandro, “Okulların hemen açılmasını zorlayamayız, çünkü binaların güvenli olduğundan emin olmalıyız” dedi.

Filipinler, Pasifik “Ateş Çemberi” üzerinde bulunması nedeniyle sık sık depremler ve volkanik patlamalarla karşı karşıya kalıyor. Ülke ayrıca her yıl yaklaşık 20 tayfun ve tropikal fırtınadan etkilenmesi nedeniyle dünyanın afete en açık ülkeleri arasında yer alıyor.