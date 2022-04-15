Filipinler'de sosyal medya yasası veto edildi

15 Nisan 2022 Cuma, 13:43

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin sözcüsü Martin Andanar, yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanıcılarının kimlik bilgilerini ve telefon numaralarını kaydetmelerini gerektiren yasa tasarısının Başkan Duterte tarafından veto edildiğini dile getirdi. Başkanlık Sözcüsü, yasanın daha kapsamlı bir şekilde incelenmesini talep ettiğini söyledi.

Milletvekilleri, özellikle 9 Mayıs genel seçimleri öncesinde internet ortamındaki suistimal ve yanlış bilgilendirmeyi engellemek için bu yılın başlarında yasayı onaylamışlardı. Ancak, Duterte'nin vetosu ile tasarının seçimden önce geçmesi mümkün gözükmüyor.

SOSYAL MEDYA SEÇİMLERDE KİLİT NOKTA

Sosyal medya, süreç içerisinde adaylar için önemli bir kampanya platformu haline geldi.

Duterte'nin 2016'daki seçim zaferi, kısmen iyi organize edilmiş bir sosyal medya kampanyasına bağlanıyor. Uzmanlar ise Duterte yanlısı trollerin, muhalifleri itibarsızlaştırmak için yanlış bilgi yaydığına dikkat çekiyor.

TEHLİKE SONUÇLARI OLABİLİR

Andanar, ayrıntılı yönergelerin eksikliğinin "tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini" ifade ediyor.

Andanar, başkanın vetosunu ise "Herhangi bir hakkı veya özgürlüğü güvence altına alan yasaların Anayasa'nın talepleriyle tutarlı olmasını sağlamak Başkan'ın görevidir" diyerek savundu. Başkanlık sözcüsü açıklamasına, ''Ancak veto, milletvekillerini, güvenli bir çevrim içi ortam sağlayan etkili ve güçlendirilmiş önlemleri almaktan caydırmamalı. Duterte, milletvekillerinin bu çabasını takdir ediyor'' sözleriyle devam etti.