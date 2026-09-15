Filistin'e destek veren ünlü rapçi Macklemore, Ed Sheeran'ın ABD turnesinden çıkarıldı

Grammy ödüllü rapçi Macklemore'un, Ed Sheeran'ın ABD'de devam eden "Loop" turnesi kapsamındaki 4 Eylül MetLife Stadyumu konserinde yaptığı Filistin'e destek konuşması müzik dünyasında tartışma yarattı. Sahnede şarkıları arasında yaklaşık iki dakikalık bir konuşma yaparak "Özgür Filistin" ifadelerini kullanan ve Gazze ile Batı Şeria'daki halka "Sizi unutmadık" mesajı gönderen sanatçı, baskıların ardından turne kadrosundan çıkarıldı.

STADYUM YÖNETİMLERİNDEN ENGELLEME TEHDİDİ

Macklemore'un turnenin kalan 10 konserinden sekizinde ön sanatçı olarak sahne alması planlanıyordu. Ancak organizatör şirket Messina Touring Group, Philadelphia, Boston, Atlanta, Charlotte, Indianapolis, Dallas ve Tampa çevresindeki stadyum yönetimlerinden bildirim aldıklarını duyurdu. Şirket, stadyumların rapçinin sahne almasına izin vermeyeceğini, bu durumun tüm turnenin iptal edilmesine ve yüz binlerce dinleyicinin mağdur olmasına yol açabileceğini belirterek Macklemore'un kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

Açıklamalarının ardından StopAntisemitism ve İsrail-Amerikan Konseyi gibi kuruluşların hedefi haline gelen Macklemore, sahnede "Hind's Hall" şarkısını seslendirirken Gazze'deki yıkım görüntülerini de ekranlara yansıtmıştı. Tartışmaya katılan şarkıcı Pink ise konuşma özgürlüğünü savunmakla birlikte Yahudi bir anne olarak bazı söylemlerin kendisini korkuttuğunu ifade etti.

"ED ZOR BİR DURUMDAYDI, GERİ ADIM ATMAYACAĞIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macklemore, 13 yıllık arkadaşı Ed Sheeran ile karar öncesinde zorlu görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Ed stadyum sahiplerinin baskısı nedeniyle çok zor bir durumdaydı" dedi.

Söylemlerinden vazgeçmeyeceğini vurgulayan ünlü rapçi, asıl mağdurların kendileri değil Gazze'deki Filistinliler olduğunu hatırlatarak açıklamasını yine "Özgür Filistin" çağrısıyla tamamladı.