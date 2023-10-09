Filistin-İsrail çatışmasında 3. gün: 'Ortadoğu'yu değiştirecek'

Yayınlanma: 09.10.2023 - 15:04

Güncelleme: 09.10.2023 - 15:53

Hamas'ın başlattığı saldırılar sonrası Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalar büyüdü. Çok sayıda İsrailli asker ve siviller esir alınırken iki taraftan da çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 91'i çocuk, 61'i kadın 570 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 224'ü çocuk, 151'i kadın olmak üzere 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 700’e yükseldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dünden bu yana düzenlediği saldırılarda, 159 konut tamamen yıkıldı, 1210 konut ise kısmen hasar gördü.

15.44 : NETANYAHU: "ORTADOĞU'YU DEĞİŞTİRECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin'in saldırısına verecekleri yanıta ilişkin "Ortadoğu'yu değiştirecek" açıklamasında bulundu.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya ilişkin ayrıntı bildirilmedi.

14.32 : GAZZE'DE İKİ MÜLTECİ KAMPI VURULDU

Savaşın 3. gününde İsrail ordusu, Filistinli mültecilerin yaşadığı Gazze’deki El-Şati ve Cebeliye mülteci kampına hava saldırısı düzenledi.

Yoğunluğun en fazla olduğu mülteci kamplarına yapılan 2 baskının da 10 dakika içinde gerçekleştiği ve kamplarda onlarca ölü ve yaralı olduğu bilgisi aktarıldı.

Saldırıların ardından yerel kaynaklar Gazze şehir hastanesi El-Şifa'ya onlarca yaralının getirildiğini açıkladı. Saldırılarda ölenlerin ise Endonezya Hastanesi ve El-Şifa Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi.

Saldırılar geniş çapta yıkıma ve onlarca evde hasara neden olurken, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların başladığı bildirildi.

14.03 : İRAN 'AKSA TUFANI' İDDİALARINI YALANLADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Tahran yönetiminin Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği Aksa Tufanı Operasyonu'nda rolü olduğu iddialarını yalanlayarak, "İran’a yönelik bazı suçlamalar, Batılı ülkelerin Siyonist rejime desteğini meşrulaştırmak ve rejimin yenilgisini göz ardı etmek için siyasi hedefler doğrultusunda yapılıyor. Filistin direnişi kendisini savunacak güce sahiptir" ifadelerini kullandı.

12.40 : İSRAİL SAVUNMA BAKANI GALLANT'TAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin "tamamen kuşatılacağını" açıklayarak yetkililerin elektriği keseceğini, gıda ve yakıt girişini engelleyeceğini söyledi.

Gallant bu hamleyi "canavar insanlara" karşı yürütülen bir savaşın parçası olarak tanımladı.

12.31 : KUDÜS'TE VE TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

Reuters'ta yer alan habere göre, İsrail'in başkenti Kudüs'te ve bir diğer önemli kenti Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu.

Siren seslerinin, Hamas'ın roketli saldırısını durdurmak amacıyla kullanılan İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminden geldiği tahmini yapıldı.

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Hagar, İsrail'in kuvvetlerini güçlendirmek için 300 bin yedek askerin birliklere alındığını açıkladı.

12.25 : HAVAYOLU ŞİRKETLERİ TEL AVİV UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ

Hamas, İsrail'in önemli kentlerinden Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Havayolu şirketleri güvenlik koşulları normale dönene kadar uçuşların askıya alındığını açıkladı.

ABD’li United Airlines, Delta Air Lines, American Airlines, Air France uçuşlarını güvenlik sebebiyle askıya aldıklarını duyurdu. United Airlines, İsrail'den ABD'ye Cumartesi günü geç saatlerde ve Pazar günü erken saatlerde uçuş olması gerektiğini ancak "koşullar yeniden başlamaya izin verene kadar" hizmetleri askıya aldığını açıkladı.

12.05 : İSRAİL’DEN GAZZE’YE HAVA SALDIRISI

İsrail, Gazze Şeridi’ne düzenlediği Demir Kılıçlar Operasyonu kapsamında bu sabah saatlerinde birçok noktayı vurdu.

Filistin güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında Gazze’nin güneyindeki Rafah bölgesinde 18, El Qarara’da 5, Tel Al-Zaatar’da 4, Deir Al-Balah'da 3 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Gazze'nin güneybatısındaki El-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan Ahmet Yasin Camii’ne yapılan saldırılarda ise 1 kız çocuğu yaşamını yitirirken, çok sayıda Filistinli de yaralandı.

09.48 : BEYT HANUN'DA YOĞUN BOMBARDIMAN

Gazze'nin Beyt Hanun kentinin, İsrail'in yoğun bombardımanı altında olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye olası bir kara harekatı öncesinde, Gazze Şeridi içindeki hava saldırılarının seviyesi ve hızı son birkaç saat içinde dikkat çekici bir şekilde yoğunlaştı.

İsrail, bazı binaları önceden uyarı yapmadan vurmaya başladı.

Al Jazeera muhabiri, Acil servis ekiplerinin bölgeye ulaşamadığını ve bu sebeple de kesin kayıpların bildirilemediğini söyledi.

07.12 : FESTİVALCİLERİN CESETLERİ ÇIKARILDI

İsrail kurtarma servisi, Hamas'ın saldırı başlattığı gün düzenlenen "Süpernova müzik festivali" alanından 260 ceset çıkarıldığını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, festivalin bulunduğu bölgede çatışmaların devam ettiği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, "çatışmaların üzerinden neredeyse 48 saat geçti. İsrail'deki durum vahim" dedi.

Conricus, "Bu, İsrail tarihinin açık ara en kötü günü. Daha önce hiç bu kadar çok İsrailli bir günde tek bir saldırıyıla öldürülmemişti. Bu, 11 Eylül ve Pearl Harbor'ın bir araya getirilmiş hali" dedi.

Saldırıdan kaçmayı başaran Tel Aviv sakini festivalci Chen Mizrachi, "Her şey sabah yedide başladı. Gökyüzünden roket ateşi başladığında herkese 'Kırmızı Kod' diye bağırdık. IDF yoktu, sadece polis vardı. Saldırı nedeniyle çok fazla kişi vuruldu. Etrafımız sarıldı ancak bir şekilde kaçmayı başardık" dedi.

26. yaş gününü kutlamak için festivale giden bir başka katılımcı Arik Nani, saldırıdan kaçmayı başardıktan sonra Reuters'a konuştu.

Nani, "Her yönden silah sesleri duydum, her iki taraftan da bize ateş ediyorlardı. Herkes kaçışıyordu ve ne yapacağını bilmiyordu. Tam bir kaos vardı" ifadesinde bulundu.

05.35 : İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

Filistin-İsrail arasında çatışmalar devam ederken İsrail ordusu, Gazze şeridine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, düzenlediği hava saldırısı ile Hamas'a ait komuta merkezleri ile İsrail'e sızma faaliyetlerinin yönetilmesine yardımcı olduğu iddia edilen üst düzey Hamas yetkilisi Ruhi Maşta'nın evi de dâhil olmak üzere 500'den fazla Hamas hedefini vurdu.

02.24 : İSRAİL YANLIŞLIKLA KENDİ ASKERLERİNİ VURDU

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.