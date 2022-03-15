Filistin: İsrail gerilimi tırmandırıyor

15 Mart 2022 Salı, 16:48

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistinli protestocular arasında yaşanan olaylarda iki Filistinlinin öldürülmesi hakkında açıklama yaptı.



Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Ebu Rudeyne, İsrail güçlerinin 2022'nin başından bu yana 20 Filistinliyi öldürdüğüne dikkati çekerek bunun bir "savaş suçu" olduğunu ve gerilimin tırmandırılmasından tamamen İsrail hükümetini sorumlu tuttuklarını vurguladı. Rudeyne, "Filistin halkının, kendilerine karşı devam eden işgal uygulamalarını kabul etmeyeceğini; haklarını korumak ve işgale karşı çıkmak için her türlü seçeneğe sahip olduğunu” ifade ederken "İsrail hükümeti barışı reddetmeye ve ateşle oynamaya devam ederse işler patlama noktasına gelecek" dedi.



Filistinli sözcü, İsrail hükümetine, ABD aracılığıyla varılan anlaşma ve taahhütlere bağlı kalarak tüm tek taraflı eylemleri derhal durdurma çağrısı yaptı.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerler, 15 Mart'ın ilk saatlerinde Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı ve Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi. Baskınlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrailli askerler Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrailli güçlerin Balata Mülteci Kampı'nda 17 yaşındaki Filistinli Nadir Reyyan'ı öldürdüğü ve 3 kişiyi yaraladığı bildirildi. Bu olaydan kısa süre sonra da Kalendiya'da 20'li yaşlardaki Ala Şiham adlı bir Filistinlinin daha İsrail askerlerinin kurşunuyla hayatını kaybettiği kaydedildi.