Filistin: Mescid-i Aksa'ya baskınlar, İslam dünyasına karşı meydan okumaktır

05 Mayıs 2022 Perşembe, 16:39

600 fanatik Yahudi yerleşimci, sabah saatlerinde İsrail'in kuruluş günü dolayısıyla Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskınını protesto eden 50 civarında Filistinli ise İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

'BASKINLAR SAYGISIZLIKTIR'

Filistin hükümeti, İsrail'in Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını, bölgede sükûnetin sürdürülmesi yönünde sarf edilen çabalara "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları yeniden başlatma yönündeki kararının "sükûnet için yapılan çağrılara saygısızlık anlamına geldiği" ifade edildi.

'BENNETT ÇAĞRI VE ÇABALARA MEYDAN OKUYOR'

Bennett'in söz konusu kararıyla Mescid-i Aksa'nın mevcut tarihi yasal konumuna meydan okuduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mübarek Mescid-i Aksa'ya baskın suçlarını yeniden tekrarlamak, hem uluslararası topluma hem de Arap ve İslam dünyasına karşı açıkça meydan okumadır. Bennett, Ramazan Bayramı'nın bitmesiyle Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskınları yeniden başlatarak dini ritüeller yapmasına izin veren kararla övünüyor. Bennett, bu kararıyla sükûneti ramazan ayından sonra da sürdürme yönünde yapılan bütün çağrı ve çabalara meydan okuduğunu göz ardı ediyor."