Filistin uyardı: Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları 'din savaşı'na dönüşebilir
Filistin, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarının ziyaret değil "işgal" niteliği taşıdığını ve bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın yasal ve tarihi statükosunun korunması gerektiğini belirtti.
Ebu Rudeyne, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların devam etmesinin çatışmayı "din savaşına dönüştürebileceği" uyarısında bulunarak, "Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları ziyaret maksadını aşarak 'işgal'e dönüştü" ifadelerini kullandı.
Rudeyne, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekânsal olarak bölerek statükosunu değiştirme girişiminin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Rudeyne ayrıca, bu girişimin başarısız olacağını kaydederek, ABD yönetimine Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları durdurması için İsrail'i zorlaması çağrısında bulundu.
İsrail güçlerinin eşlik ettiği fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya Yahudilerin dini bayramı "Şavuot" bahanesiyle dün ve bugün baskınlar düzenlemişti.
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