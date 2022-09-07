Filistin'den İsrail'e tepki: STK'ları kapatması geçersiz ve yasadışı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 16:55

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail tarafından kapatılan Filistinli bir STK'yı ziyaret etti.

Muhammed Iştiyye'ye bu ziyarette, farklı ülkelerden ve AB'den diplomatların yanı sıra uluslararası insan hakları örgütlerinin üyeleri de eşlik etti.

Iştiyye, kapatılan STK'ların "Filistin hükümetinden resmi lisans aldıktan sonra Filistin yasaları çerçevesinde faaliyet gösterdiğini" ileri sürerek, "İşgalci gücün (İsrail) hiçbir şekilde Filistin özgürlüklerine ve Filistin kurumlarına saldırma hakkı yoktur" dedi.

Iştiyye, insan hakları kurumlarının temel görevinin "İsrail makamlarının Filistin halkına karşı sistematik ve organize bir şekilde gerçekleştirdiği ihlalleri ortaya çıkarmak" olduğuna dikkat çekti.

Iştiyye ayrıca, diplomatlara ve insan hakları savunucularına, İsrail ordusunun Ocak ayının başından bu yana 85 Filistinliyi öldürdüğünü ve İsrail ordusunun Filistin kasaba ve şehirlerine yaptığı günlük baskınlar sırasında Batı Şeria'nın tamamında 1500'den fazla kişinin tutuklandığını söyledi.

AB, İSRAİL'İN ADIMLARINI KINADI

AB'nin Filistin Temsilcisi Sven Kon von Burgsdorff, İsrail'in kararını ve "İsrail güçlerinin STK'ların ofislerini bastıklarında ve mülklerine ve dosyalarına el koyduklarında başlattığı şiddetli saldırıyı" sert şekilde kınadığını söyledi.

Von Burgsdorff, AB'nin bu kurumları desteklemeye ve finanse etmeye devam edeceğini ve bu karara karşı koyma adımlarına destek vereceğini teyit etti.