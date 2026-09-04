Filo Jet faciasının ardından bakanlıkta 3 üst düzey yönetici görevden alındı

Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında üç üst düzey yönetici görevden alındı.

Resmî Gazete’nin 4 Eylül 2026 tarihli 166’ncı özel sayısında yayımlanan kararnamelerle Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk, Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ve Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğluları’nın görevlerine son verildi.

MÜSTEŞARLIĞA MURAT SALEL ATANDI

BugünKıbrıs’ın kararnameye dayandığı. Haberine göre Bakanlık Müsteşarı Enver Öztürk'ün görevi 5 Eylül 2026 itibarıyla sona erdirildi. Öztürk, 23 Mart 2022'den bu yana müsteşarlık görevini yürütüyordu.

Öztürk'ün yerine Murat Salel atandı. Salel'in ataması da 5 Eylül itibarıyla geçerli olacak.

Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar'ın görevine de aynı tarih itibarıyla son verildi. Ambar, 23 Kasım 2024'te göreve başlamıştı.

Görevden alınan üçüncü üst düzey yönetici ise Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğluları oldu. Emirzadeoğluları, 14 Haziran 2024'ten bu yana Limanlar Dairesi Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Resmî Gazete'de Bakanlık Müdürlüğü ve Limanlar Dairesi Müdürlüğü görevleri için yeni atama kararı yer almadı.

FİLO JET FACİASININ ARDINDAN GELDİ

Görevden alma kararlarında herhangi bir gerekçe belirtilmedi. Ancak kararların, Filo Jet faciası ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın görevden alınmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Girne'den Taşucu'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden Filo Jet, kısa süre sonra alabora olmuştu. Facianın ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kazanın meydana geliş koşulları, geminin teknik durumu, denetim ve sertifikasyon süreçleri ile sefere çıkmasına hangi koşullarda izin verildiğine ilişkin adli, idari ve teknik soruşturmalar devam ediyor.

Kararnameler, Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın üçüncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hazırlanırken belgelerde Maliye Bakanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın imzaları yer aldı.