Financial Times: Erdoğan, 18 milyar dolarlık borsa skandalının etkilerini sınırlamaya çalışıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin 18 milyar dolarlık borsa skandalının yarattığı etkileri kontrol altına almaya çalıştığı bir dönemde, Türk ekonomisinin 'sağlam' olduğunu ve 'manipülatif işlemlere' karışanlardan hesap sorulacağını söyledi.

Erdoğan, pazartesi gecesi uzun süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin 'benzer bir sorunun tekrar yaşanmasını önlemek' için de çalışma yürüttüğünü belirtti.

İngiliz Financial Times gazetesinden John Paul Rathbone, "Erdoğan, 18 milyar dolarlık borsa skandalının etkilerini sınırlamaya çalışıyor" başlıklı haberinde. Kamuoyunda 'fon skandalı' olarak bilinen olayın siyasi boyutuna mercek tuttu.

İşte, o haberden öne çıkanlar...

AKP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

Pazar günü, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kendisi ve eşinin, skandala karışan şirketlerden birinin hisselerinde işlem yaparak milyonlarca dolar kazandığının ileri sürülmesinin ardından görevinden istifa etti.

Erdoğan, “Haksız kazanç sağlamak amacıyla manipülatif işlemlere girişenlerle ilgili gerekli soruşturmalar yürütülüyor. Bu fonlar aracılığıyla piyasayı bozucu faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenlerden hesap sorulacaktır” dedi.

Kaya ise soruşturma sırasında makamının tartışma konusu olmaması ve 'sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesinin korunması' amacıyla istifasını Erdoğan'a sunduğunu iddia etti.

"ERDOĞAN'A DESTEĞİ ETKİLEYEBİLİR"

Kamuoyunda 'fon krizi' olarak adlandırılan süreç, Tera Portföy tarafından yönetilen fonların yatırımcıların geri ödeme taleplerini karşılayamamasıyla başladı.

Sorun daha sonra diğer portföy yönetim şirketlerine yayıldı. Fonlardan hızla para çekilmeye başlanması üzerine düzenleyici kurumlar müdahale etmek zorunda kaldı.

Finansal çöküş, 131 fondaki 450 binden fazla yatırımcının tasarruflarını etkiledi. Analistler, yatırımcıların karşı karşıya kalabileceği ağır zararların, yıllardır yüksek enflasyon ve düşen reel ücretlerden yorulan seçmenler arasında Erdoğan'a yönelik desteği etkileyebileceğini değerlendiriyor.

İstanbul merkezli GlobalSource Partners analisti Atilla Yeşilada, FT'ye yaptığı değerlendirmede, “Erdoğan'ın veya yakın çalışma arkadaşlarının manipülatif uygulamalardan haberdar olduğuna yönelik giderek güçlenen bir algı var” dedi.

Yeşilada, parti genel başkan yardımcısının istifasının da 'bu algıyı güçlendirdiğini' söyledi.

DAMAT HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Savcılar pazartesi günü, kısa bir süre öncesine kadar skandalla bağlantılı şirketlerden birinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İskender Balcı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Aynı gün yetkililere teslim olan Balcı'nın, Türkiye'nin bankacılık düzenleme kurumu BDDK'nın eski bir yönetim kurulu üyesinin oğlu ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı olduğu belirtildi.

Balcı ise görev yaptığı şirkette icracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğunu, günlük faaliyetler veya hisse işlemleri üzerinde yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Bazı hisse fiyat hareketlerini öğrendiğinde duyduğu 'derin rahatsızlığı' yönetim kuruluna defalarca dile getirdiğini belirten Balcı, sonunda görevinden istifa ettiğini ifade etti.

FT'ye göre olayla bağlantılı şirketlerin yönetim kurullarında bir üniversite rektörü ve eski bir büyükelçi dahil olmak üzere başka tanınmış isimler de görev yaptı.

BANKALAR DEVREYE GİRDİ

Hükümet, skandalın finansal etkilerini sınırlamak amacıyla hızla harekete geçti.

Yetkililer, etkilenen fonların tasfiye edilmesi ve elde edilen gelirlerin yatırımcılara dağıtılması için İş Bankası ile kamu bankası Ziraat Bankası'nı görevlendirdi.

FT'ye göre bu süreç 6 aya kadar sürebilir.

Pazartesi günü Borsa İstanbul'un gösterge endeksi BIST 100 yüzde 2 değer kaybetti. Böylece piyasalardaki sarsıntının hızlandığı 2 haftalık dönemde endeksteki toplam düşüş yaklaşık yüzde 11'e ulaştı.

Buna karşın döviz piyasaları sakinliğini korudu. Habere göre endişeli Türk tasarruf sahiplerinin dolara yöneldiğine işaret eden belirgin bir hareket görülmedi.

"EKONOMİMİZDE BİR SORUN YOK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise cumartesi günü iş dünyası temsilcilerine yaptığı açıklamada, “Ekonomimizde bir sorun yok” dedi.

Yılmaz, fon skandalını 'sınırlı bir alandaki geçici bir sorun' olarak nitelendirerek Türkiye sermaye piyasalarının bu süreçten daha güçlü çıkacağını savundu.