Financial Times: Türkler Erdoğan’ın planına temkinli yaklaşıyor
İngiliz gazetesi Financial Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni sistemi analiz etti.
Türk Lirası'nın rekor seviyede değer kaybetmesi sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni sistem ile ilgili tartışmalar sürerken Financial Times (FT), bu sistemi mercek altına aldı.
Sözcü'nün haberine göre, FT'nin analizinde yurttaşların Erdoğan'ın planına temkinli yaklaştığı vurgulandı.
Yurttaşların, yeni sistemden emin olmadığının belirtildiği analizde, mevduat ürünlerinin kafa karışıklığına sebep olduğu kaydedildi.
"İNSANLAR HEMEN KARAR VERMEYECEK"
Analizde görüşlerine yer verilen bir AKP seçmeni, "Bu plan benim için çok karmaşık, ben bunu düşünmem bile" diye konuştu.
Yetkililerin, yurttaşların altınlarını yastık altında tuttuğundan bahsetmesine değinilirken FT'ye demeç veren bir bankacı insanların sürekli yeni sistem hakkında bilgi aldığını ve bir süre işlem yapmayıp bekleyeceklerini ifade etti.
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