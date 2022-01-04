Financial Times'ın baş yazısında Erdoğan ayrıntısı: 4 liderin ortak kaderi

04 Ocak 2022 Salı, 16:47

"Güçlü tek adam rejimleri göründüğünden daha zayıf olabilir" başlıklı yazıda, küresel "demokratik durgunluğun" iyice yerleşmiş durumda olduğu belirtilirken, 2022'de işlerin düzelebileceği vurgulandı. Yerleşik demokrasilerin aşınmasıyla bazı yüksek profilli liderlerin de güç kaybedebileceğine dikkat çekildi.

Yazıda, siyasi kaderi tehlikede olan üç lider şu şekilde tanımlandı:

Macaristan'da Viktor Orban, Brezilya'da Jair Bolsonaro ve Filipinler'de Rodrigo Duterte. Hepsi dünya çapında önemli kişiler. Bolsonaro, Latin Amerika'nın en büyük ülkesine liderlik ediyor. Filipinler 100 milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir. Ve Orban'ın Macaristan'da "liberal olmayan demokrasi"yi sesli savunması, onu Amerika'da Trumpçı sağın kahramanı yaptı. Hukukun üstünlüğü konusundaki sarsıntısı, Avrupa Komisyonu ile de yüzleşmesine yol açtı.

"KARAMSAR KADERCİLİĞİN PANZEHİRİ"

Financial Times, giderek daha sallantıda görünen dördüncü lider olarak ise Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

Erdoğan'ın 2023'e kadar bir seçimle karşı karşıya kalmayacağının altı çizilen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Ancak yaygın enflasyon ve ekonomik kötü yönetim, uzun yıllardır olduğundan daha zayıf göründüğü anlamına geliyor. Bu nedenle, önümüzdeki 18 ay içinde dünyanın önde liderlerinden dördünün güç kaybedeceği düşünülebilir. Tek başına bu olasılık, küresel demokratik durgunluk hakkındaki karamsar kaderciliğin panzehiri olmalıdır."