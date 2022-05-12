Finlandiya: BM Güvenlik Konseyi'nin reforma ihtiyacı var

12 Mayıs 2022 Perşembe, 10:03

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, resmi ziyaret kapsamında geldiği Japonya'nın başkent Tokyo'da Japonya Başbakanı Kişida ile bir araya geldi.

Görüşmede Japon ve Fin Başbakan, "dünyanın nükleer silahlardan arındırılması" konusunda iş birliği yapılmasına yönelik fikir birliğine vardı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında, Kişida, "Avrupa ve Hint-Pasifik bölgesinin güvenliğini ayrılmaz olarak görüyoruz" diyerek, "statükonun güç kullanılarak değiştirilmesi teşebbüslerine" karşı çıktıklarını söyledi.

Kişida, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına işaret ederek, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu oluşturulması için Finlandiya ile iş birliğini derinleştireceklerini belirtti.

'GÜVENLİK KONSEYİ'NİN REFORMA İHTİYACI VAR'

Sanna Marin, Rusya'nın uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini belirterek, "Sivillere acımasızlıkları sürüyor. Hiçbir ülke bunu kabul edemez, BM Güvenlik Konseyi üyesi de olsa" dedi.

Marin, veto yetkisinin "istismar edildiği" eleştirilerini dikkate alarak, Güvenlik Konseyine yönelik "genel hayal kırıklığı" oluştuğunu kaydederek "daha şeffaf, etkili olması için konseyin reforma ihtiyacı olduğunu" ifade etti.

Görüşmede Marin'in, ülkesinin NATO'ya katılımına yönelik planlarını Japon mevkidaşına aktardığı da bildirildi.