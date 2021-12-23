Finlandiya çocuklar için aldığı aşı kararını değiştirdi
Finlandiya, koronavirüs vakalarının artması sebebiyle çocuklar için uyguladığı aşı kararını genişletti.
Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) yeni düzenlenen uygulama ile hiçbir belirti göstermeyen çocukların aşı olabileceğini duyurdu.
THL, hükümetin koronavirüs aşılama kararnamesinde yaptığı değişikliğin çarşamba günü yürürlüğe girdiğini söyledi.
TAKVİYE DOZ KARARI
Finlandiya'da, sadece koronavirüs nedeniyle ciddi hastalık riski altında bulunan beş ile 11 yaş arası çocuklara aşı yapılmasına izin veriliyordu.
THL, ayrıca Finlandiya'da uygulanan takviye dozun, üçüncü dozdan 3 ila 4 ay sonra verilebileceğini belirtti.
ÇALIŞANLARIN AZ OLMASI ETKİLİ
Finlandiya'da artık hemşire ve doktorların yanı sıra laboratuvarda ve temel bakım hizmetinde görev yapan sağlık çalışanlarının da gerekli eğitimi almış olmaları koşuluyla aşı yapabileceği kaydedildi.
Finlandiya'daki aşılama sürecinin çalışanların azlığı sebebiyle yavaş ilerlediği öğrenildi.
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