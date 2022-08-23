Finlandiya'dan Rusya açıklaması: İlişkilerde güven kayboldu
Finlandiya, Rusya ile olumlu ilişkiler kurmanın henüz "zamanın doğru olmadığını" duyurdu.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sauli Niinistö, Rusya ile olumlu ilişkiler kurmak için henüz "zamanın doğru olmadığını" duyurdu.
Niinistö, Rusya-Ukrayna savaşını ele alarak mevcut koşullar altında, Finlandiya ile Rusya arasındaki eski ilişkilerden "geriye çok az şey" kaldığını belirtti.
Niinistö, Rusya ile ilişkilerde güvenin "kaybolduğunu" dile getirerek, ilişkilerde yeni bir başlangıç için bir işaretin "olmadığını" ifade etti.
Niinistö ayrıca, "Rusya ile olumlu ilişkiler kurmanın zamanı henüz gelmedi" dedi.
RUS VATANDAŞLARINA VİZE VERİLMESİ YAVAŞLATILACAK
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Rus vatandaşlarına turist vizesi verilmesinin "yavaşlatılacağını" duyurdu.
Sanna Marin, "Dürüst olmak gerekirse, vizelerin eskisi gibi (hızlı bir şekilde) verilmemesi için bu süreci yavaşlatıyoruz. Rus turist akışı çözülmesi gereken bir sorundur" dedi.
Marin, Rusya'ya yönelik yaptırımların "sürdürülmesi ve güçlendirilmesi" gerektiğini de söyledi.
Marin ayrıca, Avrupa'da sonbahar ve kış aylarında enerji fiyatlarının artması halinde "zor günler yaşanacağını" sözlerine ekledi.
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