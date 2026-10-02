Flydubai pilotu Modi'ye anlattı: Saldırı sırasında kokpit kapısını açtım

FZ1073 sefer sayılı uçuşun kaptanı Machchhar, hastane yatağından Modi ile yaptığı görüşmede, “Kendi hayatımı kurtarmaya çalışıyordum ama bütün bu insanların [yolcuların] ölmesine izin veremeyeceğimi biliyordum” dedi.

Başbakanlık tarafından yayımlanan yaklaşık 10 dakikalık görüntüde Machchhar'ın burnunda bir tüp, başında ve ellerinde bandajlar olduğu görüldü. Abu Dabi'deki hastanede tedavi gören pilot, yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözyaşlarını sildi.

“Uçağın düştüğünü fark ettim... Yere yığılmıştım. Kendi kendime, ‘Kapı hemen önümde, tek yapmam gereken onu açmak’ dedim. Bunu başardım ve insanlar içeri girdi” diyen Machchhar, saldırı sırasında çok sayıda yara aldığını söyledi.

17 yıldır pilotluk yaptığını ve 11 yıldır kaptan pilot olarak görev yaptığını belirten Machchhar, “Uçağın düşeceğini anladım. Çok sayıda yara almıştım ve yere düşmüştüm” ifadelerini kullandı. Pilot, saldırı anını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Modi ise Machchhar'ın cesaretini överek, hızlı karar vermesinin yolcuların hayatını kurtardığını ve Hint pilotların itibarını koruduğunu söyledi.

PİLOT BAE'YE GETİRİLDİ

Yaralı olmasına rağmen kokpit kapısını açmayı başararak uçağın kontrol altına alınmasına imkan sağlayan Machchhar, perşembe günü Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakledildi.

Hindistan'ın Abu Dabi Büyükelçiliği, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini açıkladı.

Flydubai uçağının Dubai'den Tel Aviv'e giderken Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na acil iniş yapmasının üzerinden iki gün geçmesine rağmen saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı. Medyada yer alan bilgilere göre uçakta 166'sı İsrailli toplam 174 yolcu bulunuyordu.

1 DAKİKADA 5 BİN METRE

Yolcuların anlatımına göre yardımcı pilot, uçağı düşürmek amacıyla kaptanı bıçakladı. Uçak yaklaşık bir dakika içinde 5 bin metre irtifa kaybetti.

Yaralanan kaptan Machchhar'ın kokpit kapısını açmayı başarması üzerine yolcular kokpite girdi ve saldırganı etkisiz hale getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise perşembe günü yaptığı açıklamada, saldırıda İran'ın rolü olduğunun doğrulanması halinde Tahran'ın “çok ağır bir darbe” alacağını söyledi.

İran'ın saldırının arkasında bulunup bulunmadığı sorulan Trump, “Duyduklarıma dayanarak cevabın evet olduğunu düşünüyorum ancak şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz” dedi. Trump'ın İran'ın rolüne ilişkin değerlendirmesi şu ana kadar soruşturma makamları tarafından doğrulanmış değil.

"KAPTANA SALDIRDI"

Suudi Arabistan makamları, olayla ilgili ilk resmi açıklamalarında, ön soruşturmanın “yardımcı pilotun uçak kaptanına saldırdığını” ortaya koyduğunu bildirdi.

Şüpheli daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderildi. BAE Başsavcılığı, olayın “herhangi bir terör faaliyeti veya amacıyla bağlantısının bulunup bulunmadığının ve önceden planlama ya da yönlendirme olup olmadığının belirlenmesi” amacıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İsrail ise soruşturmanın tamamlanmasını beklemeden olayı “terör saldırısı girişimi” olarak nitelendirdi. Flydubai de olayın ardından Tel Aviv'e yönelik ve Tel Aviv çıkışlı uçuşlarını askıya aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Umman vatandaşı olduğu belirtilen saldırganın kendi ifadesiyle “aşırılıkçı ideolojik telkine maruz kaldığını” ileri sürdü. Netanyahu bununla birlikte saldırganın psikolojik sorunları bulunması ihtimalini de dışlamadı.

YOLCU ROTAYI DÜZELTTİ

İsrail basını ise olay sırasında kokpite giren yolculardan Yaniv Hayoun'un hikâyesine geniş yer verdi.

Tesisatçı olduğu belirtilen Hayoun, saldırganı kokpitten çıkardıktan sonra uçağın kumanda kolunu tuttuğunu ve televizyon programlarında gördüklerinden yararlanarak uçağın uçuş hattını düzeltmeyi başardığını anlattı.

Olayın kesin nedeni ve saldırının herhangi bir örgüt, devlet veya terör faaliyetiyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturma sürüyor.