Flydubai yolcusu anlattı: “Yardımcı pilot kaptanı bıçakladı”

Yolcu Miriam Shira Ohayon, çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Yardımcı pilot kaptan pilotu bıçakladı ve uçağı düşürmeye çalıştı” iddiasında bulundu.

Ohayon, Dubai-Tel Aviv seferi sırasında uçak Ürdün hava sahasındayken yaşanan olay nedeniyle uçağın bir süre “neredeyse kontrol dışı” göründüğünü söyledi. Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’nda kendisini bekleyen annesinin telefonundan gazetecilere konuşan Ohayon, “Yardımcı pilot pilotu öldürmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

Olay sırasında pilotun, yaklaşık 30 bin fit yükseklikten 1 Mach hızla 15 bin fite doğru bir dalış gerçekleştirdiği iddia edildi.

“YOLCULAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ”

AFP’nin aktardığına göre Ohayon, uçaktaki bazı kişilerin hızlı müdahalesiyle yardımcı pilotun kontrol altına alındığını ve hareket edemez hale getirildiğini söyledi.

Ohayon, “Uçakta ilk yardım müdahalesinde bulunan bir doktor vardı. Bazı kişiler her iki pilota da yardım etti. Kaptan pilot dışında başka yaralanan olmadı,” dedi.

Yolcunun annesi Yasmin Abukasis ise saldırı sonrası uçakta bulunan başka pilotların da kokpite geçtiğini, uçağın kontrolünü devralarak rotayı değiştirdiklerini ileri sürdü.

İSRAİL: “TERÖR EYLEMİ DEĞİL”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi, olayın bir uçak kaçırma girişimi veya terör saldırısı olmadığını açıkladı.

Flydubai ise daha önce yaptığı açıklamada, Dubai’den Tel Aviv’e giden FZ 1073 sefer sayılı uçakta uçuş sırasında bir olay yaşandığını ve uçağın Tebük’e güvenli şekilde indiğini bildirdi.

Şirket daha sonraki açıklamasında ise olayın kokpitte yaşanan bir tartışma ve arbede olduğunu belirtti.

Flydubai, olayın nedeninin henüz bilinmediğini, motivasyonun açıklığa kavuşmadığını ve olayla ilgili resmî soruşturmanın sürdüğünü kaydetti. Şirket ayrıca soruşturma sonuçlanana kadar spekülasyon yapılmaması çağrısında bulundu.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Tebük Havalimanı yetkilileri, uçaktan acil iniş talebi aldıklarını ve çağrının ardından acil durum prosedürlerinin devreye sokulduğunu açıkladı.

Prens Sultan bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, uçağın 06.45 GMT’de iniş yaptığı, hem kaptan pilotun hem de yardımcı pilotun yaralandığının tespit edildiği belirtildi.

İki pilot hastaneye kaldırılırken, yolculara gerekli desteğin sağlandığı ve Flydubai ile koordinasyon kurularak yolcular için başka bir uçak ayarlandığı bildirildi.

Flydubai uçuşlarında bu tür olayların oldukça nadir görüldüğü ve şirketin daha önce benzer bir olay kaydetmediği belirtildi.