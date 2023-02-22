FP: 'Erdoğan'ın akademiye açtığı savaşın ölümcül bedeli...'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 15:08

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 15:44

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yıkıcı sonuçlarının ardından, Türkiye'de bilime değer verilmediğine yönelik eleştiriler dış basında gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak, Yale Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Felsefe Profesörü Seyla Benhabib, Foreign Policy için "Erdoğan'ın akademiye açtığı savaşın ölümcül bedeli" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Benhabib, yıkıcı depremlerin, "ülkede bilim insanları ile bilgi ve uzmanlığı küçümseme ve yok saymaya dayalı bir rejim arasındaki fay hattını da gün ışığına çıkardığını" savundu.

Benhabib, Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür'ün, Kahramanmaraş ve çevresine ilişkin yaptığı uyarılara atıfta bulunarak, "Erdoğan hükümeti bu sözlere kulak asmak yerine, müteahhitlere imar afları çıkararak güvenlik kurallarını görmezden gelmelerine ve inşaat kurallarını es geçmelerine izin verdi" diye yazdı.

"EKONOMİK MANTIĞI DA BİLİMSEL DEĞERLENDİRMELERDEN UZAK"

Kanal İstanbul'a da değinilen makalede şu ifadeler kullanıldı:

"Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlaması önerilen kanala bilim insanları, mimarlar ve şehirciler, canlı türlerine, antik su yollarına ve İstanbul Boğazı ile yeni kanal arasında sıkışmış bir adaya dönüşecek olan İstanbul'un tarihi merkezine verebileceği ekolojik zarar nedeniyle yıllardır karşı çıkıyorlar. Ancak, Erdoğan'ın büyülü düşüncesi sadece inşaat projeleriyle sınırlı değil."

Erdoğan'ın, "ekonomik mantığının da bilimsel değerlendirmelerden aynı derecede uzak" olduğunun vurgulandığı yazıda, "Bu çılgınca inşaatı (Kanal İstanbul) finanse etmek için faiz oranlarını yıllarca düşük tuttu ve bu da Türk lirasının değerinin önemli ölçüde düşmesine yol açtı" ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN SEÇİMLERİ ERTELEYEBİLİR"

2023 Genel Seçimleri'ne de değinen Benhabib, "Depremin vurduğu illerde sıkıyönetim ilan edilmiş ve ülkenin geri kalanında felaketin büyüklüğü kamuoyuna yansımışken, Erdoğan partisine yönelik düşmanlık yatışana ve serveti daha güvenli görünene kadar seçimleri erteleyebilir" diye yazdı.