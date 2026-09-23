Fransa'da akaryakıt krizine karşı yardım genişletildi

Yerel basındaki haberlere göre, Fransa Maliye Bakanlığı işe arabayla giden ve daha önce yaklaşık 3 milyon kişi için sağlanan 100 avroluk akaryakıt yardımlarını 5,5 milyon kişiyi kapsayacak şekilde genişletti.

İşe arabayla giden düşük gelir grubunu hedef alan yardımlar için gerekli koşullarda esnemeye gidildi.

Yardımlardan faydalanmak için belirlenen tek kişi için 1508 avro olan gelir eşiği 2 bin 35'e, çiftler için 4 bin 70 avro olan eşik ise 6 bin 104 avroya çıkarıldı.

Hükümetin akaryakıt fiyatlarından en çok etkilenen balıkçılık ve tarım başta olmak üzere bazı sektörler için sağladığı yardımların, 31 Aralık'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Otomobil kullanıcılarına sağlanan yardımlar için gelir düzeyinin yanı sıra ev ile iş yeri arasındaki mesafenin en az 15 kilometre olması ya da işe gitmek için yıllık en az 8 bin kilometre yol yapılıyor olması şart koşuluyor.

ABD ve İran arasındaki gerilim nedeniyle stratejik enerji güzergahlarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin sekteye uğraması, enerji piyasalarında krize yol açmış ve akaryakıt fiyatları artmıştı.

Hükümet, krizin baş gösterdiği marttan bu yana bazı sektörler için akaryakıt yardımlarını devreye koyarken, bu yardımları yeterli bulmayan Fransız iş grupları yer yer eylemlerini sürdürüyor.

Kamu borcu ile darda olan ve bütçe görüşmelerinin siyasi krizlere yol açtığı ülkede hükümet, artan kamu giderleri ve düşen akaryakıt kalemi gelirleri karşısında yeni çözüm arayışları içinde.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nden (AB) akaryakıt kalitesine ilişkin standartların düşürülmesi dahil bazı sektörel düzenlemelerin esnetilmesini talep ediyor.