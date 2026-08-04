Fransa'da Başbakanlık hizmetlerinde mobbing soruşturması: İki çalışan intihar etti

Fransa’da Başbakanlığa bağlı kamu birimlerinde çalışan personellere yönelik mobbing iddiaları yargıya taşındı.

Paris Savcılığı, bir çalışanın intihar girişiminin “kurumsal psikolojik taciz” nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği iddiası üzerine ön soruşturma başlattı.

France Inter radyosunun haberine göre, son bir yıl içerisinde farklı kamu birimlerinde görev yapan iki çalışan yaşamına son verirken, iki personel de intihar girişiminde bulundu.

Bazı kamu birimlerinde çalışanlara psikolojik taciz uygulandığı iddiasıyla bir personel temsilcisi tarafından haziran ayında Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

France Inter ve AFP’nin ulaştığı belgede, “kurumsal nitelikte olduğu düşünülen psikolojik tacizin” bir çalışanın yaşamına son verme girişiminde bulunmasına yol açtığı ileri sürüldü.

Savcılık, başvurunun ardından iddialarla ilgili ön soruşturma açtı.

Hükümet bünyesinde de belirli vakaları ve çalışma koşullarını incelemek amacıyla üç ayrı idari soruşturma başlatıldı.

BAŞBAKANLIĞA BAĞLI BİRİMDE ÇALIŞIYORDU

Mobbing iddiaları, Başbakanlık hizmetleri çatısı altında faaliyet gösteren onlarca kamu birimi ve görevi kapsıyor.

Savcılığın soruşturmasına konu olan çalışanın, Başbakanlık makamına gönderilen yazışmalarla ilgilenen birimde görev yaptığı belirtildi.

Çalışanın avukatı Christelle Mazza, müvekkilinin iş yerinde sistematik biçimde dışlandığını savundu.

Mazza, “Müvekkilim görünmez hale getirildi. Artık toplantılara çağrılmıyor, personel listesinden çıkarılıyor ve yokmuş gibi davranılıyordu. Alay ediliyor, küçümseniyor ve okul bahçesindeki zorbalığı andıran şekilde dışlanıyordu” dedi.

Avukat Mazza, çalışanların yaşadığı sorunların, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Haziran 2024’te Ulusal Meclisi feshederek erken seçim kararı almasının ardından yaşanan siyasi istikrarsızlıkla daha da ağırlaştığını söyledi.

Haziran 2024 ile Haziran 2026 arasındaki iki yıllık dönemde Fransa’da dört farklı başbakan görev yaptı.

Ancak söz konusu başbakanlara yönelik herhangi bir usulsüzlük veya sorumluluk iddiasında bulunulmadı.

BAŞBAKANLIK HİZMETLERİNDEN AÇIKLAMA

Başbakanlık hizmetlerinde görev yapan iki üst düzey yetkili, yaşamını yitiren ve intihar girişiminde bulunan çalışanların yakınlarına destek mesajı yayımladı.

Yetkililer, çalışanların psikolojik sağlığının Başbakanlık hizmetleri açısından “sürekli bir öncelik” olduğunu belirterek, iş yerindeki çalışma koşulları ve personel refahı hakkında uzmanlar tarafından denetim yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, intihar girişimi vakalarından birinin hükümet birimindeki çalışma koşullarıyla bağlantılı olmadığının belirlendiği bildirildi.

Diğer intihar girişimine ilişkin ise psikolojik taciz iddiaları nedeniyle idari soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Yaşamına son veren iki çalışanın durumuyla ilgili incelemelerin sendika temsilcileriyle işbirliği içinde devam ettiği belirtildi.

Yetkililer ayrıca söz konusu çalışanların hiçbirinin doğrudan başbakanla veya başbakanlık özel kalemiyle çalışmadığını vurguladı.