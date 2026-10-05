Fransa’da eğitim protestoları büyüyor: Binlerce gözaltı, yüzlerce okulda eğitime ara

Fransa’da eğitim koşullarına karşı başlayan öğrenci protestoları büyürken, son günlerde öğrenciler ile çevik kuvvet polisi arasında yaşanan çatışmaların ardından yüzlerce okulda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Fransa Eğitim Bakanı Édouard Geffray, güvenlik koşullarının sağlanamaması nedeniyle 400 ila 500 lisede derslerin tamamen ya da kısmen durdurulacağını açıkladı.

Geffray, protestoların başlamasından bu yana 24 okulun yakıldığını ya da tahrip edildiğini de bildirdi.

Geçen hafta başlayan öğrenci eylemleri Paris’in ardından Montpellier, Nantes ve Marsilya başta olmak üzere birçok kente yayıldı.

Binlerce lise öğrencisi; öğretmen yetersizliği, kalabalık sınıflar ve bakımsız okul binaları nedeniyle protestolara katılıyor.

Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin, cuma günü yaptığı açıklamada ülkedeki yaklaşık 3 bin 700 okuldan 735’inin protestolardan “bir şekilde” etkilendiğini bildirdi.

Eğitim Bakanı Geffray ise pazartesi günü etkilenecek okul sayısının cuma günkü seviyelere yaklaşabileceğini belirterek derslere “kademeli ve kısmi dönüş” yapılacağını söyledi.

BAKANDAN “AŞIRI SOL” SUÇLAMASI

Geffray, öğrenci hareketinin içine özellikle “aşırı sol” grupların sızdığını ve protestoları öğrencilerin taleplerinden uzaklaştırarak şiddete yönelttiğini öne sürdü.

Yaşananların öğrenciler ve eğitim çalışanları açısından güvenlik riski oluşturduğunu belirten Geffray, protestolar sırasında 78 eğitim çalışanının yaralandığını açıkladı.

Bakan, bu tabloyu “daha önce görülmemiş” olarak nitelendirdi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, yalnızca cuma günü 1747 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

AFP’nin aktardığına göre protestoların başlamasından bu yana gözaltına alınanların sayısı 5 bini aşarken, bunların yaklaşık yüzde 85’ini reşit olmayanlar oluşturuyor.

Protestoları organize eden gruplar ise hükümeti “somut önlem almamakla” suçlayarak eylemlerin salı günü de sürdürülmesi çağrısında bulundu.

HÜKÜMETTEN YENİ ADIMLAR

Fransa Başbakanı Sébastien Lecornu, hükümetin lise öğrencileri ile eğitim çalışanlarının karşılaştığı sorunlara yönelik yeni adımlar atacağını açıkladı.

Lecornu, bu kapsamda eğitimin kesintisiz sürdürülmesi, okul binalarının iyileştirilmesi, ders günlerinin daha iyi planlanması ve üniversiteye giriş sisteminin daha şeffaf hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Başbakan ayrıca kamu malına zarar verenlerin yol açtıkları zararın maliyetini karşılamasını öngören ve “zarar veren öder” olarak nitelenen yasa tasarısının inceleme sürecinin hızlandırıldığını belirtti.