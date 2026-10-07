Fransa’da lise protestoları sonrası ses bombası kullanımı askıya alındı

Fransa’da hükümet, lise öğrencilerinin protestolarında polisin ses bombası kullanımını geçici olarak askıya aldı. Karar, bir gencin polis tarafından kullanılan mühimmat nedeniyle elini kaybetmesinin ardından geldi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, olayın koşulları netleşene kadar lise öğrencilerinin eylemlerinde ses bombası kullanımının durdurulduğunu duyurdu.

Protestolar sırasında yaralanan bir gençle ilgili olay kapsamında bir polis hakkında suçlama yöneltildi.

Öte yandan, gösteriler sırasında polisin aşırı güç kullandığı yönündeki iddialar üzerine 18 ayrı iç soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Öğrenci hareketinin eylül ortasında başlamasından bu yana polis müdahaleleri kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

BİR ÖĞRENCİ ELİNİ KAYBETTİ

Hükümetin kararında, bir lise öğrencisinin polisin kullandığı ses bombasının patlaması sonucu elini dirseğine kadar kaybetmesi etkili oldu.

İçişleri Bakanı Nunez, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, uygulamanın soruşturma sonuçlanana kadar askıya alındığını söyledi.

Fransa Eğitim Bakanlığının geçici verilerine göre, çarşamba sabahı itibarıyla liselerin yüzde 86’sı eğitime devam etti.

Ancak 528 lisede dersler tamamen veya kısmen durduruldu. Bakanlık, bu sayının salı gününe kıyasla yüzde 41 azaldığını açıkladı.

SENDİKALAR DA EYLEMLERE KATILACAK

Aralarında SNES-FSU, CGT, FO ve Sud’un da bulunduğu 5 eğitim sendikası, lise öğrencilerine destek amacıyla perşembe günü grev ve gösteri çağrısında bulundu.

SNES-FSU Genel Sekreteri Sophie Vénétitay, düzenlediği basın toplantısında, “Beş örgütümüz de perşembe günkü protestoları destekleyecek” dedi.

Lise öğrencilerinin eylül ortasında başlayan protestolarının, sendikaların da desteğiyle daha geniş çaplı eylemlere dönüşmesi bekleniyor.