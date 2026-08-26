Fransa’da liselerde cep telefonu yasağı yürürlüğe girdi

Fransa’da liselerde cep telefonu kullanımını yasaklayan düzenleme resmen yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocukları ekranların olumsuz etkilerinden korumak için daha fazla beklenemeyeceğini belirtti.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocukları ekranların aşırılıklarından korumak artık ertelenemez. Telefonsuz bir okul, öğrenme ortamındaki huzurun yeniden sağlanması demektir” ifadelerini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yasağın yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte uygulanabileceğini söyledi.

Düzenleme, aynı yasa kapsamında yer alan 15 yaşından küçüklere sosyal medya yasağının Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmesine rağmen yürürlüğe girdi.

Anayasa Konseyi, liselerde cep telefonu kullanımını yasaklayan maddeyi ise anayasaya uygun buldu.

Ancak Fransa’daki okul yöneticileri, yasağın uygulanması konusunda hazırlıkların tamamlanmadığı görüşünde.

Okul müdürlerini temsil eden SNPDEN-UNSA sendikasının ulusal sekreteri François Resnais, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Okullar hazır değil” diyerek düzenlemenin zamanlamasını eleştirdi.

OKULLARIN YÖNETMELİKLERİNİ DEĞİŞTİRMESİ GEREKİYOR

2 Temmuz’da yayımlanan genelge ve uygulama rehberiyle liselerden, parlamentonun temmuz sonunda kabul ettiği yasaya eylül ayından itibaren hazırlık yapmaları istenmişti.

Ancak yasağın uygulanabilmesi için okulların kendi iç yönetmeliklerinde değişiklik yapması gerekiyor.

Bu süreçte öğrenci temsilcilerinin yer aldığı kurulların ve okul yönetim kurullarının görüşünün alınması gerekiyor.

Yaz tatili boyunca birçok okulun kapalı olması nedeniyle çok sayıda lise bu süreci eğitim yılı başlamadan önce tamamlayamadı.

Resnais, bazı okulların önceden hazırlık yapmış olabileceğini ancak bunun çok sınırlı kaldığını belirterek, birçok okulun yeni eğitim yılına cep telefonu yasağını iç yönetmeliğine yazamadan başladığını söyledi.

Öte yandan, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımının yasaklanmasına ilişkin düzenleme henüz hayata geçirilemedi.

Sosyalist Parti ve Boyun Eğmeyen Fransa milletvekillerinin başvurusu üzerine düzenlemeyi inceleyen Anayasa Konseyi, ağustos ortasında söz konusu maddeyi iptal etmişti.

Konsey, yasağın çocukları ve gençleri sosyal medyanın zararlı etkilerinden koruma amacı taşımasına rağmen ifade ve iletişim özgürlüğüne yönelik müdahalenin “uygun, gerekli ve orantılı” olmadığına hükmetmişti.

HÜKÜMET YENİ DÜZENLEME ÜZERİNDE ÇALIŞACAK

Hükümet Sözcüsü Bregeon, Cumhurbaşkanı Macron’un talebi üzerine Başbakan Sébastien Lecornu’nun sosyal medya yasağına ilişkin metni yeniden ele alacağını açıkladı.

Yeni düzenlemenin Anayasa Konseyi’nin itirazlarını dikkate alacak şekilde hazırlanması bekleniyor.

Bregeon, Macron’un hedefinin gelecek ilkbahara kadar çocukları ve gençleri koruyacak “istikrarlı bir hukuki çerçeve” oluşturmak olduğunu söyledi.